Ai là người được Nhà Trắng trả lương cao nhất?

Danh sách lương do Nhà Trắng công bố cho thấy nhiều trợ lý, cố vấn cấp cao quanh Tổng thống Mỹ có thu nhập hàng trăm nghìn USD mỗi năm, kèm theo ảnh hưởng lớn trong bộ máy quyền lực.

Làm việc tại Nhà Trắng được xem là một trong những công việc danh giá và đặc biệt nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, mức thu nhập của nhiều nhân sự quanh Tổng thống có thể khiến không ít người bất ngờ.

Trước hết, vị trí cao nhất - tổng thống Mỹ - đi kèm mức lương 400.000 USD mỗi năm. Dù cao hơn đáng kể so với thu nhập trung bình của người Mỹ ( 69.846 USD năm 2024, theo Cơ quan An sinh Xã hội), con số này vẫn chưa đủ để lọt vào top 1% người có thu nhập cao nhất tại Mỹ.

Thậm chí, một số tổng thống giàu có như John F. Kennedy, Herbert Hoover hay Donald Trump từng lựa chọn quyên góp toàn bộ lương thay vì nhận về.

Ông Trump cùng nhiều tổng thống Mỹ khác lựa chọn quyên góp toàn bộ lương 400.000 USD mỗi năm thay vì nhận về. Ảnh: Reuters.

Năm 2025, để thuộc nhóm 1% thu nhập cao nhất, người lao động tại bang Maryland và Virginia - hai bang giáp Washington D.C. - cần thu nhập lần lượt 677.543 USD và 701.792 USD /năm.

So với khu vực tư nhân, mức lương trong khu vực công thường thấp hơn đáng kể, bởi phục vụ lợi ích công chúng hiếm khi mang lại thu nhập cao như mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông. Tuy nhiên, cho rằng nhân sự Nhà Trắng bị trả lương thấp là chưa chính xác.

Ngày 1/7, Nhà Trắng đã gửi Quốc hội danh sách tiền lương của toàn bộ nhân sự thuộc Văn phòng Hành pháp Tổng thống, bao gồm các trợ lý, cố vấn và lãnh đạo cấp cao, theo yêu cầu bắt buộc của luật pháp Mỹ.

Danh sách này cho thấy những người có thu nhập cao nhất chủ yếu là các cố vấn chính sách, cố vấn pháp lý, lãnh đạo truyền thông và nhân sự cấp cao. Ngược lại, các vị trí như trợ lý nghiên cứu hay trợ lý báo chí nằm trong nhóm thu nhập thấp hơn.

Một số cá nhân xuất hiện trong danh sách hiện đã rời nhiệm sở hoặc chuyển sang vị trí khác trong chính phủ, chẳng hạn Taylor Budowich sang làm việc tại khu vực tư nhân, hay Mike Waltz đảm nhiệm vai trò Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc sau khi rời ghế Cố vấn An ninh Quốc gia.

Đáng chú ý, một số gương mặt nổi tiếng như Marco Rubio hoặc David Sacks kê khai mức lương 0 USD , do tự nguyện không nhận lương hoặc đã được trả thù lao từ cơ quan chính phủ khác.

Nhà Trắng hiện chưa phản hồi các yêu cầu bình luận về danh sách này. Dưới đây là một số nhân sự Nhà Trắng có thu nhập cao nhất, không tính Tổng thống, theo Business Insider.

Jacalynne Klopp

Jacalynne Klopp (bên trái) là người có thu nhập cao nhất trong danh sách nhân viên của Nhà Trắng. Ảnh: Business Insider.

Chức vụ: Cố vấn cấp cao về nhập cư

Mức lương: 225.700 USD

Klopp nhận mức lương cao nhất trong hệ thống hành pháp cấp cao. Bà là cố vấn chủ chốt cho “sa hoàng biên giới” Tom Homan và có hơn 17 năm kinh nghiệm trong chính phủ, từng làm việc tại Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ, Fortune cho biết.

Edgar Mkrtchian

Chức vụ: Cố vấn pháp lý liên kết

Mức lương: 203.645 USD

Theo hồ sơ LinkedIn, Mkrtchian bắt đầu làm cố vấn cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ từ tháng 6/2024.

Michael James Blair

Chức vụ: Phó chánh văn phòng phụ trách lập pháp, chính trị và quan hệ công chúng

Mức lương: 195.200 USD

Taylor Budowich

Phó chánh văn phòng phụ trách truyền thông và quan hệ công chúng của ông Trump đã rời nhiệm sở vào tháng 10. Ảnh: New York Times.

Chức vụ: Phó chánh văn phòng phụ trách truyền thông và quan hệ công chúng, kiêm Thư ký Nội các

Mức lương: 195.200 USD

Taylor Budowich rời Nhà Trắng vào tháng 10 để chuyển sang làm việc trong khu vực tư nhân. Cả Budowich lẫn Nhà Trắng đều không đưa ra bình luận công khai về quyết định này.

Trước đó, vào tháng 2, ông bị Hãng tin AP khởi kiện liên quan đến việc hạn chế quyền tiếp cận Phòng Bầu dục và chuyên cơ Không lực Một, sau khi AP từ chối sử dụng cách gọi “Vịnh Mỹ” theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump.

Phản hồi vụ kiện, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt - cũng là bị đơn trong vụ việc - khẳng định chính quyền “tin rằng mình đúng” và cam kết bảo đảm “sự thật và tính chính xác” trong mọi hoạt động tại Nhà Trắng. Vụ kiện hiện vẫn đang được tòa án xem xét.

Sergio Gor

Ông Gor nhậm chức đại sứ Mỹ tại Ấn Độ vào tháng 10. Ảnh: Reuters.

Chức vụ: Giám đốc Văn phòng Nhân sự Tổng thống

Mức lương: 195.200 USD

Tháng 8, Tổng thống Mỹ đề cử Sergio Gor - khi đó đang giữ chức Giám đốc Văn phòng Nhân sự Tổng thống - làm Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ. Ông chính thức tuyên thệ nhậm chức vào tháng 11.

Kevin Hassett

Ông Hassett hiện là giám đốc của Hội đồng Kinh tế Quốc gia. Ảnh: Reuters.

Chức vụ: Trợ lý Tổng thống phụ trách chính sách kinh tế, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia

Mức lương: 195.200 USD

Kevin Hassett là nhà kinh tế học kỳ cựu, từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Ông được biết đến với quan điểm ủng hộ cắt giảm thuế và vai trò quan trọng trong việc xây dựng Đạo luật Cắt giảm thuế và việc làm năm 2017. Hassett có quan hệ gần gũi với Nhà Trắng và được đánh giá là hiểu rõ ưu tiên kinh tế của Tổng thống.

Hiện ông là một trong những ứng viên sáng giá nhất được ông Trump lựa chọn vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để thay thế ông Jerome Powell.

Karoline Leavitt

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt là một trong những nhân vật được trả lương cao nhất.

Chức vụ: Thư ký báo chí Nhà Trắng

Mức lương: 195.200 USD

Karoline Leavitt từng là thực tập sinh Nhà Trắng khi còn là sinh viên đại học trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Ở nhiệm kỳ không liên tiếp thứ hai của ông, cô trở thành thư ký báo chí trẻ nhất trong lịch sử Nhà Trắng, khi mới 27 tuổi.

Cô nổi tiếng là người hay tranh luận với các phóng viên trong các cuộc họp báo, đặc biệt là khi đề cập đến những vấn đề gai góc như thuế quan và nhập cư.

Earl G. Matthews

Chức vụ: Cố vấn pháp lý cấp cao

Mức lương: 195.200 USD

Tháng 7, ông Matthews tuyên thệ nhậm chức Tổng cố vấn Bộ Quốc phòng, sau thời gian đảm nhiệm vai trò cố vấn pháp lý cấp cao cho Tổng thống trong những tháng đầu nhiệm kỳ hai.

Stephen Miller

Stephen Miller hiện là cố vấn an ninh nội địa của chính quyền Trump. Ảnh: Reuters.

Chức vụ: Phó chánh văn phòng phụ trách chính sách, cố vấn an ninh nội địa

Mức lương: 195.200 USD

Trong vai trò phó chánh văn phòng, Stephen Miller tiếp tục là nhân vật then chốt đứng sau chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Trump, với quyền lực được đánh giá lớn hơn so với nhiệm kỳ đầu.

Ông đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh trục xuất và viện dẫn Đạo luật Kẻ thù Ngoại bang năm 1798, đồng thời tham gia sâu vào các cuộc đối đầu của chính quyền với những hãng luật lớn.

Peter Navarro

Ông Navarro giữ chức cố vấn cấp cao về thương mại và sản xuất trong chính quyền của ông Trump. Ảnh: Reuters.

Chức vụ: Cố vấn cấp cao về thương mại và sản xuất

Mức lương: 195.200 USD

Là một trong những cố vấn thương mại hàng đầu của ông Trump, Peter Navarro được xem là “kiến trúc sư” đứng sau các gói thuế quan gây xáo trộn thị trường và thương mại toàn cầu. Ông từng là gương mặt quen thuộc trong nhiệm kỳ đầu và nổi tiếng với quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc.

Sau thời gian ngồi tù vì từ chối tuân thủ trát triệu tập của Ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6/1, Navarro trở lại Nhà Trắng với đường lối bảo hộ và chống tự do thương mại. Tổng thống Trump từng tuyên bố ông “bị Deep State đối xử tàn tệ”. Navarro cũng công khai tranh cãi với tỷ phú Elon Musk về chính sách thuế quan.

Mike Waltz

Ông Waltz bắt đầu đảm nhiệm chức vụ Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào tháng 9.

Chức vụ: Cố vấn an ninh quốc gia

Mức lương: 195.200 USD

Sau vụ rò rỉ các cuộc trao đổi trên ứng dụng Signal liên quan đến kế hoạch không kích của Mỹ tại Yemen, ông Waltz bị miễn nhiệm. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ thứ 32 của Mỹ tại Liên Hợp Quốc và chính thức đảm nhiệm cương vị này từ tháng 9.

Susan Wiles

"Bà đầm thép" Susan Wiles là chánh văn phòng Nhà Trắng của chính quyền Trump. Ảnh: Reuters.

Chức vụ: Chánh văn phòng Nhà Trắng

Mức lương: 195.200 USD

Là người phụ nữ đầu tiên giữ chức chánh văn phòng của một tổng thống Mỹ, Susan Wiles hiếm khi xuất hiện trước truyền thông nhưng đóng vai trò then chốt trong việc điều phối bộ máy quyền lực quanh Tổng thống Trump.

Theo nhà chiến lược chính trị kỳ cựu Mac Stipanovich, bà “rất giỏi trong việc kiểm soát những nhân vật nổi tiếng, thất thường và đầy mâu thuẫn”. Gắn bó nhiều năm với vòng tròn thân cận của ông Trump, Wiles được đánh giá là điềm tĩnh, quyết đoán và là người giữ cho guồng máy Nhà Trắng vận hành trơn tru.