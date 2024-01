Quốc gia có nhiều nhà hàng 'xịn sò' nhất hành tinh

Không phải là Italy hay Pháp, đất nước sở hữu nhiều nhà hàng tốt nhất thế giới hiện nay là Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha vốn được biết đến là nơi có nền ẩm thực sâu sắc, phong phú và lịch sử lâu đời hàng chục năm với danh hiệu "nhiều nhà hàng tốt nhất hành tinh".

Trong bảng xếp hạng World’s 50 Best Restaurants (50 nhà hàng tốt nhất thế giới) năm 2023, Tây Ban Nha sở hữu tới 6 nhà hàng được vinh danh.

Disfrutar (Barcelona)

Disfrutar có nghĩa là "thưởng thức". Nhà hàng xếp thứ 2 trong số 50 nhà hàng tốt nhất thế giới ở châu Âu, được điều hành bởi 3 đầu bếp là Mateu Casañas, Oriol Castro và Eduard Xatruch. Đây là những người từng được đào tạo ở El Bulli, một trong những nhà hàng lớn và nổi danh nhất thế giới.

Nhà hàng Disfrutar đạt 3 sao Michelin, nổi tiếng với tasting menu. Ảnh: Xavi Torrent.

Ba vị đầu bếp tài hoa giống như ba người lính ngự lâm. Sự phối hợp ăn ý và sáng tạo trong nấu ăn của họ đã mang đến những hương vị hấp dẫn cho du khách.

Điểm nhấn của nhà hàng là tasting menu. Đúng như tên gọi, "tasting" nghĩa là "nếm", mỗi món chỉ gồm một lượng đồ ăn nhỏ nhưng trau chuốt, làm sao để thực khách cảm nhận được trọn vẹn hương vị và kết cấu. Kiểu thực đơn này trao cơ hội cho đầu bếp sáng tạo, thể hiện tay nghề.

Thực đơn tasting menu của Disfrutar mang đến "bản sắc Địa Trung Hải" đặc trưng. Mức giá khởi điểm là 255 euro, không bao gồm đồ uống.

Có sẵn hai sự lựa chọn bạn không thể bỏ qua, thực đơn bao gồm món ăn cổ điển của nhà hàng như pesto nhiều tầng với quả hồ trăn, lươn và thực đơn còn lại có tên "festival" bao gồm các món được chế biến theo mùa.

DiverXO (Madrid)

DiverXO xếp vị trí thứ 3 trong số 50 nhà hàng tốt nhất thế giới. Nơi đây mang đến cho thực khách hành trình trải nghiệm ẩm thực xuyên biên giới. Nhà hàng có thực đơn tasting menu nổi bật với tên gọi "lợn bay" giá 365 euro.

Những chú lợn bay được bố trí khắp nhà hàng. Ảnh: Eatweekguide.

Nhà hàng DiverXO đạt 3 sao Michelin. Không chỉ sở hữu không gian ấn tượng với hình tượng những chú lợn bay được trang trí khắp nơi, nơi đây cũng phục vụ các món ăn nổi tiếng của châu Á như tôm hùm Galicia "thức dậy trên bãi biển ở Goa".

Asador Etxebarri (Atxondo)

Asador Etxebarri xếp thứ 4 trong 50 nhà hàng tốt nhất thế giới. Nhà hàng tọa lạc trong một tòa nhà bằng đá và gỗ mộc mạc ở chân đồi xứ Basque của Tây Ban Nha.

Nướng với lửa là kỹ thuật chế biến đặc trưng của nhà hàng. Tasting menu tại đây bao gồm nhiều nguyên liệu nướng như xúc xích chorizo, cá cơm muối.

Nhà hàng Asador Etxebarri đưa món nướng lên một tầm cao mới. Ảnh: Agefotostock.

Ẩm thực của Etxebarri do đầu bếp Bittor Arginzoniz đảm nhiệm, tập trung vào các món nướng chất lượng hàng đầu.

Phương thức chế biến có sử dụng các loại gỗ khác nhau như gỗ sồi holm, chồi nho, gỗ sồi lâu năm... Đồ dùng nấu nướng cũng do đầu bếp tự sáng chế để kiểm soát quá trình chế biến. Nhà hàng Etxebarri đạt 1 sao Michelin.

Quique Dacosta (Dénia)

Vị trí thứ 20 trong số 50 nhà hàng tốt nhất thế giới thuộc về nhà hàng Quique Dacosta.

Tại đây, đầu bếp Quique Dacosta chế biến các món ăn giống như những tác phẩm nghệ thuật. Thực đơn mới nhất là "For the Love of Art "(tạm dịch: Vì tình yêu nghệ thuật), bao gồm món ăn địa phương, hải sản, món truyền thống và món cuối cùng ẩn chứa "vẻ đẹp ngọt ngào'".

Nghệ tây và nghêu lạnh fideuá của nhà hàng Quique Dacosta. Ảnh: Papo Waisman.

Trong số các hương vị đặc trưng của nhà hàng có món fideuà (tương tự một món mì từ Valencia) với nghệ tây, nghêu và trứng cá ngâm nước muối. Thực đơn khởi điểm từ 295 euro/người, chưa bao gồm đồ uống.

Elkano (Getaria)

Mở cửa vào năm 1964, nhà hàng Elkano ở thị trấn ven biển Getaria khởi đầu với món cá nướng nguyên con để thu hút thực khách. Elkano xếp vị trí thứ 22 trong số 50 nhà hàng tốt nhất thế giới.

Theo World’s 50 Best Restaurant, nhà hàng đã đặt ra những tiêu chuẩn mới về các món nướng. Dưới sự quản lý của Aitor Arregui, nhà hàng lần đầu tiên giành được sao Michelin vào năm 2014.

Elkano chuyên về hải sản địa phương và ẩm thực nấu bằng củi. Ảnh: Lacréme.

Michelin cho biết đây là một trong những nhà hàng nấu ăn bằng củi, việc kiểm soát toàn bộ quá trình nướng cũng như việc lựa chọn nguyên liệu là điều bắt buộc.

Ngoài ra, nhà hàng cũng chú trọng lựa chọn hải sản tươi ngon nhất theo mùa. Đặc biệt, Elkano tập trung vào các sản phẩm địa phương và mang tính bền vững. Nhà hàng phục vụ ăn uống theo kiểu gọi món hay thực đơn nhiều món, giá cố định 200 euro.

Mugaritz (San Sebastian)

Xếp thứ 31 trong số 50 nhà hàng tốt nhất thế giới là Mugaritz ở xứ Basque của Tây Ban Nha.

Chủ địa điểm ăn uống này là đầu bếp Andoni Luis Aduriz, gần đây vừa tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập nhà hàng.

Món ăn có tên "Technique: beef contrasts" của nhà hàng Mugaritz - nơi đạt 2 sao Michelin. Ảnh: Jose Luis Lopez de Zubiria//Courtesy Mugaritz.

Nhà hàng Mugaritz đóng cửa 4 tháng mỗi năm để tìm kiếm cảm hứng nhằm mang lại trải nghiệm mới cho thực khách. Trải nghiệm ăn uống tại đây được World's 50 Best Restaurants mô tả là "cuộc hành trình kéo dài 3 giờ vào một thế giới đầy cảm xúc, kỳ lạ và có thể hoàn toàn không phải gu ẩm thực thường thưởng thức của bạn nhưng nó để lại ấn tượng khó quên".

The World's 50 Best Restaurants là giải thưởng được công ty truyền thông William Reed Business Media (Anh) sáng lập năm 2002, dựa trên cuộc thăm dò ý kiến các đầu bếp quốc tế, chủ nhà hàng, người sành ăn và các nhà phê bình ẩm thực. Giải thưởng nhằm vinh danh các đơn vị xuất sắc trong ngành dịch vụ ẩm thực trên thế giới. Giải thưởng năm 2023 được công bố vào 20/6 tại quần thể văn hóa và kiến ​​trúc City of Arts and Sciences ở thành phố Valencia, miền Nam Tây Ban Nha. Đứng đầu danh sách là nhà hàng Central ở thủ đô Lima của Peru. Đây nhà hàng Nam Mỹ đầu tiên giành được bình chọn tốt nhất thế giới.