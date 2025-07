Quế Ngọc Hải ở lại Bình Dương?

Theo tìm hiểu của Tri thức – Znews, trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ tiếp tục ở lại Bình Dương trong mùa giải tới. Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tin đồn Quế Ngọc Hải sẽ rời Bình Dương.

Gần đây, có thông tin cho rằng đội bóng đất Thủ muốn thanh lý sớm trung vệ này. Phía Bình Dương đưa ra mức phí 6 tỷ đồng cho đội bóng nào muốn tiếp cận anh. Tuy nhiên, con số này bị xem là quá cao, nhất là trong bối cảnh phong độ của Quế Ngọc Hải không còn như thời kỳ đỉnh cao.

Tất nhiên, những thông tin trên chỉ là tin đồn. Được biết, lãnh đạo của Bình Dương chưa hề có bất kỳ động thái nào liên quan đến việc thanh lý hợp đồng với trung vệ Quế Ngọc Hải. Trong buổi làm việc gần nhất giữa đôi bên, lãnh đạo đội bóng chỉ trao đổi các vấn đề chuyên môn với cựu đội trưởng tuyển Việt Nam, thay vì bàn chuyện tương lai.

Bình Dương sẽ hội quân trở lại từ ngày 7/7, sau quãng nghỉ hai tuần để các cầu thủ tái tạo năng lượng. Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội sẽ có chuyến tập huấn tại Khánh Hòa và Đà Nẵng nhằm chuẩn bị cho mùa giải V.League 2025/26, dự kiến khởi tranh vào giữa tháng 8.

Quế Ngọc Hải gia nhập Bình Dương từ tháng 9/2023 sau khi chia tay Viettel (giờ là Thể Công Viettel). Dù phong độ không còn ở đỉnh cao nhưng anh vẫn có những đóng góp nhất định về chuyên môn lẫn tinh thần cho đội bóng đất Thủ.

Ở chiều ngược lại, Bình Dương vừa chia tay hai ngoại binh Cheick Timite và Abdurakhmanov Odilzhon. Timite, tiền đạo người Pháp, gia nhập CLB ở giai đoạn giữa mùa 2024/25 để thay thế Charly Malep Dipita. Tuy nhiên, anh chỉ thi đấu 4 trận, không ghi bàn và thường xuyên gặp vấn đề thể lực.

Odilzhon, tuyển thủ Kyrgyzstan, được đưa về từ đầu mùa nhưng không thể hiện đúng khả năng khi bị đẩy xuống đá trung vệ trái. Ngoài ra, cầu thủ này thường xuyên về nước tập trung đội tuyển nên không thể gắn bó lâu dài với CLB.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.