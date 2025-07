HAGL tăng cường dàn chuyên gia ngoại

Đội bóng phố Núi chiêu mộ HLV thủ môn Higor Felliny Cruz, chuyên gia người Brazil với hơn 22 năm kinh nghiệm huấn luyện. Ông Higor, 45 tuổi, từng làm việc tại nhiều CLB Brazil như Coritiba và Trieste, sở hữu bằng HLV thủ môn loại A của cả Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) lẫn CONMEBOL.

Với nền tảng chuyên môn bài bản, HLV Higor được kỳ vọng mang đến sự thay đổi tích cực cho công tác đào tạo thủ môn ở HAGL, trong bối cảnh đội bóng đang trẻ hóa mạnh mẽ và định hình lại lối chơi. Đây cũng là lần hiếm hoi bầu Đức đưa một HLV ngoại chuyên trách thủ môn về sân Pleiku.

Bên cạnh đó, HLV thể lực người Brazil – HLV Hugo Olivera Silva cũng chính thức trở lại phố Núi để đồng hành cùng CLB tại V.League 2025/26. Ông Hugo từng làm việc với HAGL ở giai đoạn đầu mùa trước và sẽ tiếp tục phụ trách công tác nâng cao thể lực cho đội bóng.

Việc bổ sung liên tiếp các chuyên gia nước ngoài cho thấy HAGL đang hướng tới sự chuyên nghiệp và bài bản hơn trong khâu huấn luyện.

Ngoài ra, HAGL vừa đón sự trở lại của ba gương mặt trẻ gồm Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Quốc Việt và Nay Di Đan. Về ngoại binh, HAGL sẽ ký hợp đồng với hai ngoại binh Brazil, sẵn sàng cho cuộc tái thiết toàn diện.

Để chạy đà cho mùa giải mới, đội bóng phố Núi sẽ sớm tham dự giải giao hữu tại Quảng Nam. Sau đó, HAGL sẽ sang Thái Lan tập huấn để tăng cường thể lực và sự gắn kết đội hình, chuẩn bị cho mùa giải mới.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.