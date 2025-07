Cầu thủ của PVF bất tỉnh ở giải U21 Quốc gia

Tiền vệ Thái Bá Đạt của PVF gặp sự cố đáng tiếc dẫn đến bất tỉnh trong trận đấu giữa U21 PVF và U21 Thanh Hóa tại vòng loại U21 Quốc gia 2025. Cụ thể, trong tình huống tranh chấp bóng bổng ở phút 36, Bá Đạt đã va chạm mạnh bằng đầu với Trương Thanh Nam bên phía U21 Thanh Hóa.

Cú va chạm khiến tiền vệ sinh năm 2005 gục xuống sân và bất tỉnh. Ngay lập tức, nhân viên y tế vào sân sơ cứu và đưa Bá Đạt rời sân để theo dõi thêm. Theo thông tin ban đầu, tình trạng của cầu thủ này đã ổn định, chưa ghi nhận chấn thương nghiêm trọng.

Dù mất đi nhân tố quan trọng, U21 PVF vẫn giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Hoàng Anh và Hải Nam. Đáng chú ý, Hoàng Anh là người được tung vào sân thay thế cho Thái Bá Đạt.

Thái Bá Đạt trưởng thành từ lò đào tạo PVF, từng nhiều lần tỏa sáng ở các giải trẻ. Anh góp công lớn giúp PVF vô địch nhiều giải đấu như U15, U17 Cúp Quốc gia và U17 Quốc gia. Năm 2023, Bá Đạt cùng U21 PVF lội ngược dòng thắng U21 SLNA để đăng quang U21 Quốc gia. Anh cũng là Cầu thủ xuất sắc của giải.

Tại U17 Quốc gia 2022, Bá Đạt thậm chí giành cú đúp danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" và "Vua phá lưới". Cầu thủ trẻ này còn ghi dấu ấn mạnh mẽ ở các giải U19, với những bàn thắng đẹp mắt, từng được ví như “siêu phẩm” của David Beckham. Hồi tháng 8/2023, Bá Đạt cũng góp công lớn giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á.

