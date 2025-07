HLV Trần Minh Chiến rời Bình Định

Trong hợp đồng ký với Bình Định khi tiếp quản đội bóng ở vòng 23, HLV Trần Minh Chiến sẽ tiếp tục làm việc đến hết mùa giải 2025/26, bất kể kết quả trụ hạng, miễn là nhà tài trợ còn đồng hành. Tuy nhiên, việc thay đổi nhân sự khi đội bóng xuống hạng là điều đã được dự báo.

“Lãnh đạo của đội Bình Định vừa thông báo tôi sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội ở mùa giải tới, sau khi đội rớt xuống hạng Nhất”, HLV Trần Minh Chiến xác nhận với truyền thông.

Chiến lược gia sinh năm 1974 được bổ nhiệm thay HLV Bùi Đoàn Quang Huy, người phải tạm nghỉ vì sức khỏe. Dù vậy, nhiệm kỳ của ông tại đội bóng đất võ chỉ kéo dài vỏn vẹn 4 vòng đấu (từ vòng 23 đến vòng 26). Ông không thể giúp đội bóng xứ Nẫu thay đổi cục diện trong 4 vòng cuối cùng của mùa giải.

Việc tại vị trong thời gian ngắn khiến HLV Trần Minh Chiến trở thành HLV có thời gian làm việc ngắn nhất tại V.League 2024/25. Sau khi Bình Định rớt hạng, ghế HLV trưởng nhiều khả năng được giao lại cho HLV Bùi Đoàn Quang Huy. Hiện tại, ông Huy theo học khóa đào tạo HLV bằng Pro tại Nhật Bản và dự kiến trở về Việt Nam vào ngày 22/7.

Đội bóng đất võ sẽ bước vào mùa giải mới với nhiều thay đổi lớn về nhân sự. Tương lai của dàn trụ cột như Mạc Hồng Quân, Cao Văn Triền vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, mục tiêu hàng đầu của CLB là tìm cách sớm trở lại V.League.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.