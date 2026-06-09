Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Quảng Trị thanh tra loạt dự án nghìn tỷ ‘đắp chiếu’ nhiều năm

  • Thứ ba, 9/6/2026 10:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa quyết định thanh tra chuyên đề đối với 7 dự án lớn, có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng đang gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài nhiều năm.

Theo quyết định của Thanh tra tỉnh Quảng Trị, đợt thanh tra tập trung vào 7 dự án ngoài danh mục theo dõi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng của tỉnh.

“Ôm” đất vàng suốt nhiều năm

Đây đều là những dự án từng được kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch, đô thị và hạ tầng kinh tế nhưng nhiều năm qua triển khai ì ạch hoặc gần như “án binh bất động”.

quang tri anh 1

Tòa khách sạn nằm trên khu đất kim cương của Đồng Hới thuộc Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh của Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình hoang phế gần chục năm nay.

Trong danh sách có hàng loạt dự án quy mô lớn như Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh của Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình; Khách sạn 4 sao Sài Gòn - Hà Nội; Khu resort Golden City; Khu du lịch nhà ở sinh thái Đảo Yến; Kho xăng dầu Việt Lào; Khu đô thị Eurowindow Grand City; và Khu đô thị Bảo Ninh 3.

Đáng chú ý, phần lớn các dự án nằm trên địa bàn ven biển Bảo Ninh và khu vực phát triển đô thị trọng điểm của tỉnh. Nhiều khu đất đã được giao cho nhà đầu tư từ nhiều năm trước nhưng tiến độ triển khai không đạt yêu cầu, khiến hàng trăm hecta đất bị bỏ hoang, công trình rêu phong gây mất mỹ quan không gian đô thị.

Tình trạng các dự án chậm tiến độ kéo dài không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất đai mà còn làm ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển đô thị, du lịch và môi trường đầu tư của địa phương. Đây cũng là vấn đề gây nhức nhối được cử tri và dư luận nhiều lần phản ánh trong thời gian qua.

Làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm

Theo quyết định thanh tra, thời kỳ được xem xét kéo dài từ khi triển khai dự án đến ngày 31/3/2026; những nội dung liên quan trước và sau thời kỳ này nếu cần thiết vẫn sẽ được làm rõ.

quang tri anh 2

Khu resort Golden City bên bờ biển Bảo Ninh cũng án binh bất động gần chục năm nay.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã thành lập đoàn thanh tra gồm 20 thành viên do Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hà Vĩnh Trung làm Trưởng đoàn. Đoàn có nhiệm vụ rà soát toàn diện quá trình triển khai các dự án, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đợt thanh tra được thực hiện theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị nhằm xử lý các “điểm nghẽn” đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho những dự án có khả năng tiếp tục triển khai, đồng thời kiến nghị biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm hoặc không còn đủ năng lực thực hiện dự án.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhiều lần khẳng định việc xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án “đắp chiếu” kéo dài là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chống lãng phí nguồn lực xã hội, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Tổng giám đốc Vinhomes nói rõ về chương trình 'đổi vàng mua nhà'

Tổng giám đốc Vinhomes khẳng định chương trình được xây dựng trên cơ sở tính toán dài hạn và quản trị rủi ro nhiều lớp. Khách hàng được bảo vệ đa lớp và ở thế chủ động.

18:52 27/5/2026

Đà Nẵng: Giá đất tăng vượt nhu cầu ở thực, cao nhất hơn 340 triệu/m2

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu không để thị trường bất động sản bị thao túng, “thổi giá”, tạo sốt đất ảo gây méo mó thị trường và đẩy giá nhà đất xa rời giá trị thực.

11:09 27/5/2026

Bố trí nguồn lực cho sân bay Long Thành, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng bố trí nguồn lực cho dự án sân bay Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu và các dự án trọng điểm của Đồng Nai.

2 giờ trước

Gia bat dong san 'hang hieu' gio ra sao? hinh anh

Giá bất động sản 'hàng hiệu' giờ ra sao?

1 giờ trước 10:49 9/6/2026

0

Từng là tâm điểm của làn sóng tăng giá mạnh, nhiều dự án bất động sản hạng sang, “hàng hiệu” tại Hà Nội hiện ghi nhận mức giảm giá đáng kể so với thời kỳ đỉnh sốt.

Tim co che mo 'kho vang' trong dan hinh anh

Tìm cơ chế mở 'kho vàng' trong dân

1 giờ trước 10:46 9/6/2026

0

Ước tính người dân Việt Nam đang nắm giữ hàng nghìn tấn vàng. Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển ngày càng lớn, chuyên gia cho rằng cần sớm xây dựng cơ chế phù hợp để đưa số vàng trong két sắt người dân thành dòng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

https://tienphong.vn/quang-tri-thanh-tra-loat-du-an-nghin-ty-dap-chieu-nhieu-nam-gay-nhuc-nhoi-trong-du-luan-post1849897.tpo?gidzl=mMw0UTODLJF9T89yrnDTCyHtYNZC55utZdEDAvuTM67TU8OXcKi6QuuiXIhE7rTbsow5BpWcL-PurGbVD0

Theo Hoàng Nam/Tienphong.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

quảng trị Quảng Trị Quảng Bình dự án nghìn tỷ đô thị

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý