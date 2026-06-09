Quảng Trị thanh tra loạt dự án nghìn tỷ ‘đắp chiếu’ nhiều năm

Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa quyết định thanh tra chuyên đề đối với 7 dự án lớn, có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng đang gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài nhiều năm.

Theo quyết định của Thanh tra tỉnh Quảng Trị, đợt thanh tra tập trung vào 7 dự án ngoài danh mục theo dõi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng của tỉnh.



“Ôm” đất vàng suốt nhiều năm

Đây đều là những dự án từng được kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch, đô thị và hạ tầng kinh tế nhưng nhiều năm qua triển khai ì ạch hoặc gần như “án binh bất động”.

Tòa khách sạn nằm trên khu đất kim cương của Đồng Hới thuộc Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh của Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình hoang phế gần chục năm nay.

Trong danh sách có hàng loạt dự án quy mô lớn như Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh của Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình; Khách sạn 4 sao Sài Gòn - Hà Nội; Khu resort Golden City; Khu du lịch nhà ở sinh thái Đảo Yến; Kho xăng dầu Việt Lào; Khu đô thị Eurowindow Grand City; và Khu đô thị Bảo Ninh 3.

Đáng chú ý, phần lớn các dự án nằm trên địa bàn ven biển Bảo Ninh và khu vực phát triển đô thị trọng điểm của tỉnh. Nhiều khu đất đã được giao cho nhà đầu tư từ nhiều năm trước nhưng tiến độ triển khai không đạt yêu cầu, khiến hàng trăm hecta đất bị bỏ hoang, công trình rêu phong gây mất mỹ quan không gian đô thị.

Tình trạng các dự án chậm tiến độ kéo dài không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất đai mà còn làm ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển đô thị, du lịch và môi trường đầu tư của địa phương. Đây cũng là vấn đề gây nhức nhối được cử tri và dư luận nhiều lần phản ánh trong thời gian qua.

Làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm

Theo quyết định thanh tra, thời kỳ được xem xét kéo dài từ khi triển khai dự án đến ngày 31/3/2026; những nội dung liên quan trước và sau thời kỳ này nếu cần thiết vẫn sẽ được làm rõ.

Khu resort Golden City bên bờ biển Bảo Ninh cũng án binh bất động gần chục năm nay.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã thành lập đoàn thanh tra gồm 20 thành viên do Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hà Vĩnh Trung làm Trưởng đoàn. Đoàn có nhiệm vụ rà soát toàn diện quá trình triển khai các dự án, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đợt thanh tra được thực hiện theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị nhằm xử lý các “điểm nghẽn” đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho những dự án có khả năng tiếp tục triển khai, đồng thời kiến nghị biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm hoặc không còn đủ năng lực thực hiện dự án.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhiều lần khẳng định việc xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án “đắp chiếu” kéo dài là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chống lãng phí nguồn lực xã hội, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.