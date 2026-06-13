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Quãng nghỉ uống nước ở World Cup 2026 vướng tranh cãi. Ảnh: Reuters.
Tâm điểm của cuộc tranh luận bắt nguồn từ trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi tại bảng A hôm 12/6. Theo Touchline, các trọng tài đã phải chờ thêm ít phút sau quãng nghỉ uống nước (vốn kéo dài 3 phút) do đơn vị phát sóng Fox Sports vẫn đang phát quảng cáo.
Tuy nhiên, thời lượng quảng cáo kéo dài hơn dự kiến, buộc trọng tài phải cho trận đấu tiếp tục. Rắc rối xảy ra khi vào thời điểm đó, nhà đài vẫn chưa hoàn tất việc chuyển tín hiệu trở lại sân.
Sự việc nhanh chóng tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng các quãng nghỉ vốn được đưa vào nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đang dần trở thành cơ hội để khai thác quảng cáo, làm gián đoạn trải nghiệm theo dõi bóng đá.
Tranh cãi càng trở nên nóng hơn khi một bình luận viên của đài Telemundo (Tây Ban Nha) lên tiếng phản đối. Trên sóng trực tiếp trận đấu giữa Canada và Bosnia tại bảng B World Cup 2026 rạng sáng 13/6, bình luận viên này tỏ thái độ bất mãn.
“Chúng tôi là một trong số ít đài truyền hình trên thế giới không phát quảng cáo trong các khoảng nghỉ uống nước. Khán giả xứng đáng được thấy những gì cầu thủ đang làm, những người hâm mộ đang tận hưởng bầu không khí bóng đá, thay vì các thông điệp thương mại”, BLV này chia sẻ.
Cuộc tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước những phản ứng dữ dội từ dư luận, ban tổ chức giải đấu và các đơn vị phát sóng liên quan vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.
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