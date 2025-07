Quảng Nam bỏ giải, Công Phượng sáng cửa trở lại V.League

CLB Quảng Nam sẽ không tham dự V.League 2025/26 và chuẩn bị hoàn tất quá trình sáp nhập với CLB Đà Nẵng. Một cán bộ của đội bóng xác nhận thông tin này với Tri Thức – Znews và cho biết Quảng Nam sẽ sớm gửi công văn chính thức lên Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Động thái khiến nhiều người bất ngờ, bởi Quảng Nam không có ý định chuyển nhượng suất dự V.League cho bất kỳ đối tác nào khác. Điều đó khiến giải đấu cao nhất Việt Nam chỉ còn 13 đội, buộc VPF phải tính đến phương án bổ sung một đại diện từ giải Hạng Nhất để đảm bảo tính ổn định.

Ứng viên sáng giá nhất là CLB Bình Phước, đội á quân Hạng Nhất mùa 2024/25. Nếu được trao suất lên chơi ở V.League, đây sẽ là cơ hội lớn cho Nguyễn Công Phượng và nhiều ngôi sao khác vừa gia nhập đội bóng miền Đông Nam Bộ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Bình Phước công bố hàng loạt tân binh đáng chú ý như Trần Minh Vương, Lê Văn Sơn, Lương Xuân Trường…. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Nguyễn Việt Thắng được bổ nhiệm thay cho HLV Huỳnh Quốc Anh, cho thấy tham vọng lớn của đội bóng tân binh nếu được trao cơ hội.

Về phần Quảng Nam, đội bóng từng vô địch V.League 2017 đã không còn giữ được vị thế trong những năm gần đây. Sau khi xuống hạng năm 2020 - rồi sau đó trở lại V.League, họ chật vật trụ hạng và đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính cũng như nhân sự. Việc sáp nhập giúp CLB Đà Nẵng có thêm lực lượng kế thừa từ CLB Quảng Nam để hướng đến mùa giải mới.

Hiện tại, Quảng Nam là chủ nhà của giải giao hữu tiền mùa giải 2025/26 với sự góp mặt của các đội Ninh Bình, Đà Nẵng, HAGL, Hà Tĩnh và đội sinh viên Hàn Quốc. Dù sắp nói lời chia tay V.League, đội bóng xứ Quảng vẫn hoàn thành trách nhiệm tổ chức giải đấu giao hữu nhằm tạo điều kiện cho các đội bóng cọ xát, thử nghiệm đội hình trước mùa giải mới. Đây cũng có thể là giải đấu cuối cùng mà Quảng Nam góp mặt trên sân chơi chuyên nghiệp, khép lại một hành trình nhiều dấu ấn của đội bóng từng lên ngôi vô địch.

