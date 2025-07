Đã rõ mức độ chấn thương của Đình Bắc

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Sau trận gặp U23 Lào hôm 19/7, cầu thủ thuộc biên chế CAHN có dấu hiệu quá tải. May mắn anh chỉ bị mỏi cơ và có thể trở lại tập luyện bình thường để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Campuchia.

Buổi tập chiều 20/7, Đình Bắc ra sân và khởi động cùng toàn đội. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút, anh chủ động dừng lại và chuyển sang tập hồi phục với bác sĩ. Trước đó, cầu thủ người Nghệ An đá chính ở trận gặp U23 Lào, để lại dấu ấn với một pha kiến tạo trong chiến thắng 3-0.

Dù không gặp phải vấn đề nghiêm trọng, nhiều khả năng Đình Bắc sẽ không ra sân trong trận gặp U23 Campuchia tối 22/7. HLV Kim Sang-sik không muốn mạo hiểm với học trò quan trọng khi vòng bán kết đang ở rất gần. Thay vào đó, chiến lược gia người Hàn Quốc muốn giữ sức cho chân sút sinh năm 2004, đồng thời tranh thủ cơ hội để thử nghiệm đội hình và chiến thuật mới.

Việc không sử dụng Đình Bắc ở trận gặp U23 Campuchia không gây quá nhiều lo lắng cho ban huấn luyện. U23 Việt Nam đang sở hữu nhiều phương án tấn công chất lượng như Ngọc Mỹ, Viktor Lê.

Ngoài ra, những cầu thủ đa năng như Văn Trường hay Công Phương hoàn toàn có thể được đẩy lên đá cao nếu cần. Đối thủ Campuchia không được đánh giá cao, là thời điểm phù hợp để ông Kim xoay tua lực lượng.

Với đối thủ Campuchia, U23 Việt Nam chỉ cần một điểm là giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, mục tiêu của toàn đội vẫn là giành chiến thắng để duy trì đà tâm lý và sự tự tin trước khi bước vào vòng knock-out.

