Quang Đăng và bạn gái người Trung Quốc kỷ niệm 4 năm yêu

Quang Đăng chia sẻ thời gian qua bạn gái luôn hỗ trợ, chăm sóc trong quá trình anh tham gia biên đạo ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Tối 26/12, Quang Đăng đăng hình ảnh kỷ niệm 4 năm hẹn hò với bạn gái Yee Pink. Nam vũ công chia sẻ thêm với Tri thức - Znews, khi bước sang cột mốc 4 năm, anh thấy thoải mái, không còn điều gì áp lực. Cả hai có bữa tối đơn giản rồi cùng đi ăn kem để đánh dấu ngày quan trọng. Trong năm 2024, họ dự định có chuyến du lịch cùng nhau.

Theo Quang Đăng, thời gian qua anh bận rộn với vai trò biên đạo ở chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Bạn gái thường tới địa điểm quay hình và mang theo thức uống để chăm sóc nam vũ công. Những lúc mệt mỏi hay gặp khó khăn, Quang Đăng cũng chia sẻ, nhờ bạn gái tư vấn.

Hình ảnh kỷ niệm 4 năm hẹn hò của Quang Đăng. Ảnh: FBNV.

Quang Đăng công khai hẹn hò Yee Pink vào giữa năm nay. Hai người quen nhau khi nam vũ công tới Trung Quốc dạy nhảy. Thời gian đầu gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ nhưng họ dần vượt qua mọi thử thách để tiến tới mối quan hệ lâu dài. Sau khoảng 2 tuần quen biết, họ chính thức hẹn hò và Yee Pink là người chủ động tỏ tình.

Trải qua nhiều năm yêu nhau, họ luôn cảm thấy đối phương thú vị và hấp dẫn. Quang Đăng tâm sự bí quyết để họ duy trì mối quan hệ ngọt ngào là cho nhau không gian riêng, tôn trọng lẫn nhau. Họ có nhiều điểm chung, đặc biệt là niềm yêu thích văn hóa Nhật Bản. Hai người học hỏi lẫn nhau và cùng trải nghiệm những thú vui mà trước đó chưa làm.

Quang Đăng bày tỏ: “Trước khi quen Pink, có nhiều điều Đăng chưa bao giờ làm. Nhờ Pink hướng dẫn, mình đã làm thử và thấy rất vui. Ngược lại, Đăng cũng chia sẻ với Pink nhiều điều mới lạ, hai đứa không cảm thấy chán và rất thoải mái khi ở bên nhau”.

Quang Đăng sinh năm 1989, lọt top 4 cuộc thi So You Think You Can Dance mùa đầu tiên và là biên đạo múa cho nhiều ca sĩ như Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Hồ Vĩnh Khoa, Ngô Kiến Huy, Chi Pu…