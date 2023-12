Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Jean Todt cưới tại Malaysia

Dương Tử Quỳnh tổ chức lễ cưới với tỷ phú Jean Todt tại quê nhà Malaysia vào ngày 21/12. Họ đã bên nhau 19 năm.

Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Jean Todt trong lễ cưới ở Malaysia. Ảnh: Shiatzychen.

Ngày 22/12, tờ Ettoday đưa tin nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Dương Tử Quỳnh trở về Malaysia một ngày trước đó và tổ chức tiệc cưới với cựu Chủ tịch Ferrari Jean Todt tại Happy Island. Hai bộ váy nữ diễn viên mặc hôm đó đều đến từ thương hiệu Đài Loan. Địa điểm tổ chức tiệc cưới ven biển được khen lộng lẫy, sang trọng và thanh lịch.

Theo Ettoday, các chi tiết trong đám cưới của Dương Tử Quỳnh, bao gồm váy, quà lưu niệm, thiệp cưới đều do một người bạn thân thiết kế riêng. Qua một số hình ảnh hiếm hoi ở hôn lễ, Dương Tử Quỳnh và Jean Todt ngọt ngào nắm tay nhau.

Nữ diễn viên chọn 2 mẫu váy dịu dàng, thướt tha do bạn thân thiết kế. Hàng trăm người thân, bạn bè đến chúc mừng cô dâu, chú rể. Nhiều người nổi tiếng cũng góp mặt trong buổi lễ, bao gồm đạo diễn Luc Besson.

Hình ảnh trong lễ cưới của Dương Tử Quỳnh. Ảnh: Shiatzychen.

Dương Tử Quỳnh và Jean Todt yêu nhau 19 năm. Hai người chính thức công bố kết hôn vào tháng 7. Thời điểm đó, họ cũng tổ chức tiệc cưới riêng tư tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ.

Khi tuyên bố kết hôn, Dương Tử Quỳnh xúc động chia sẻ: "Sau 19 năm, chúng tôi đã kết hôn. Cảm ơn gia đình đã yêu thương và quan tâm đến chúng tôi trong suốt những năm qua. Chúng tôi mong muốn được ở bên nhau trong tương lai. Tôi đang có khoảng thời gian tuyệt vời”.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962, có sự nghiệp thành công với các bộ phim đình đám như Tomorrow Never Dies, Ngọa hổ tàng long, Hồi ức một Geisha, Sunshine, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Reign of Assassins, hay The Lady…

Với vai chính trong Everything Everywhere All at Once (2022), cô giành được giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc và trở thành người châu Á đầu tiên chiến thắng hạng mục này.

Dương Tử Quỳnh từng kết hôn với Dickson Poon - người đồng sáng lập D&B Films - vào năm 1987 và quyết định từ giã nghiệp diễn. Sau 5 năm chung sống, hai người ly hôn và nữ diễn viên trở lại diễn xuất.

Năm 2004, cô bắt đầu hẹn hò Jean Todt - CEO của Scuderia Ferrari và sau đó là chủ tịch FIA. Theo Elle, hai người gặp nhau khi Dương Tử Quỳnh quay quảng cáo cho Ferrari ở Thượng Hải. Tháng 7/2004, họ đính hôn.