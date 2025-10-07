Quan Thục Di nguy kịch

Quan Thục Di nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nữ ca sĩ đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt.

China Times đưa tin, nữ ca sĩ nổi tiếng Quan Thục Di nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cô đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện để cấp cứu. Cha ruột và con trai của Quan Thục Di túc trực tại bệnh viện để theo dõi tình hình.

Tờ East Weekly cho biết thêm, con trai của Quan Thục Di khá mệt mỏi khi phải chờ đợi nhiều giờ. Cậu ôm đầu gối khóc nhiều lần, không dám rời khỏi phòng bệnh. Sau đó, dưới sự thuyết phục của cha Quan Thục Nghi, cậu đồng ý đến nhà hàng bệnh viện ăn tối và trở về khách sạn nghỉ ngơi. Cậu sống ở Mỹ suốt nhiều năm qua nhưng khi nghe tin mẹ nhập viện đã vội vã trở về Hong Kong.

Quan Thục Di đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: HK01.

Nhiều người thân và bạn bè khác khi hay tin cũng vội vã đến bệnh viện thăm Quan Thục Di. Trước thông tin trên, đại diện của nữ ca sĩ chưa lên tiếng phản hồi. Các tài khoản mạng xã hội của nữ ca sĩ cũng không chia sẻ bài đăng mới.

Quan Thục Di sinh năm 1966, chiến thắng một cuộc thi ca hát tại Nhật Bản. Nữ ca sĩ sau đó ra mắt ở cả Nhật Bản và Hong Kong. Cô nổi tiếng vào năm 1989 với bài hát Khó có được người tình và dần trở thành một diva của thập niên 1990. Năm 1994, cô gây chấn động giới âm nhạc với kiểu tóc cạo trọc táo bạo, mang tính đột phá. Quan Thục Di đã cạnh tranh với Vương Phi trong những năm 1990 để nắm giữ ngôi vị hàng đầu ở thị trường âm nhạc. Quan Thục Di có nhiều ca khúc nổi tiếng như Bản tình ca mùa đông, Tình như lá bay xa…

Tuy nhiên, sau đó cô gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe, thường xuyên nhận những bình luận tiêu cực từ truyền thông, khán giả. Năm 2020, cô chính thức tuyên bố giải nghệ sau khi bất đồng quan điểm với công ty thu âm.