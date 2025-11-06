Quan hệ Vinicius và Alonso đổ vỡ

Cơn bão nội bộ tiếp tục bao trùm sân Santiago Bernabeu khi mối quan hệ giữa Vinicius Junior và HLV Xabi Alonso được cho là "đổ vỡ hoàn toàn".

Vinicius được cho là đang nổi loạn.

Theo nguồn tin từ El Pais, tiền đạo người Brazil cảm thấy chán nản với lối chơi dưới thời Alonso, và nghiêm túc cân nhắc rời Real Madrid chỉ sau chưa đầy một mùa giải làm việc với chiến lược gia người Tây Ban Nha. Mối quan hệ giữa đôi bên được mô tả là "không thể hàn gắn".

Đây là một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất của "Los Blancos" kể từ khi Alonso lên nắm quyền hồi tháng 5/2025. Ngay sau thất bại 0-1 trước Liverpool tại Champions League, Football Espana cho biết Vinicius chỉ trích chiến thuật của Alonso thiếu sự táo bạo.

"Vinicius cảm thấy buồn chán khi chơi trong hệ thống hiện tại của Alonso", một nguồn tin giấu tên tiết lộ. Real Madrid chỉ tạo được một cơ hội rõ nét và hai cú sút trúng đích trước Liverpool, phản ánh sự thiếu sáng tạo mà Vinicius cho là nguyên nhân chính.

Nguồn gốc của xung đột giữa HLV Alonso và Vinicius âm ỉ từ hè. ESPN và Cadena SER tiết lộ căng thẳng bùng nổ ngay từ bán kết FIFA Club World Cup hồi tháng 7/2025, khi Alonso dự định đẩy Vinicius lên ghế dự bị trong trận gặp PSG. Chỉ nhờ chấn thương của Trent Alexander-Arnold, anh mới được giữ lại vị trí chính thức

Tới trận El Clasico hôm 26/10, Vinicius bị thay ra ở phút 72 bằng Rodrygo, dẫn đến phản ứng giận dữ. Anh cãi vã với Alonso bên đường biên, sau đó lao thẳng vào đường hầm và lẩm bẩm: "Luôn là tôi! Tôi sẽ rời đội bóng này".