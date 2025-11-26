Quân đội Philippines thừa nhận có âm mưu lật đổ Tổng thống

Quân đội Philippines thừa nhận rằng những âm mưu nhằm lật đổ Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. “không phải là chuyện viễn tưởng”, nhưng cũng hạ thấp nguy cơ binh lính đảo chính.

Đại tá Francel Margareth Padilla, người phát ngôn quân đội, phát biểu với báo chí. Ảnh: Inquirer

“Không hề tồn tại cái gọi là quân quản trong AFP”, Đại tá Francel Margareth Padilla, người phát ngôn quân đội, phát biểu ngày 25/11. AFP là tên viết tắt của Lực lượng Vũ trang Philippines.

Phát biểu của bà Padilla được đưa ra trong bối cảnh dư luận Philippines ngày càng phẫn nộ vì tình trạng tham nhũng nghiêm trọng trong các dự án kiểm soát lũ trị giá 100 tỷ peso ( 1,7 tỷ USD ).

Các nhóm xã hội dân sự và Giáo hội Công giáo dự kiến tổ chức một cuộc mít tinh vào cuối tuần này, để đòi bắt giữ những người liên quan đến các dự án kiểm soát lũ kém chất lượng hoặc không hề có trên thực tế, gây sức ép nặng nề lên chính quyền của Tổng thống Marcos.

Các khoản tiền từ ngân sách quốc gia năm 2025 do Tổng thống Marcos phê duyệt đã được phân bổ cho các dự án bê bối nói trên.

Ngày 23/11, Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Panfilo Lacson cho biết ông đã nhận được tin nhắn từ một số cựu sĩ quan quân đội và cảnh sát mời ông giữ một ghế trong “hội đồng chuyển tiếp” hay “quân quản dân sự”.

Ông Lacson nói rằng ông phớt lờ các tin nhắn này, gọi đó là những nỗ lực “vi hiến”.

“Họ không chỉ muốn BBM (biệt danh của Tổng thống Marcos) từ chức, họ muốn cài đặt lại toàn bộ hệ thống”, bao gồm việc loại bỏ Phó Tổng thống Sara Duterte-Carpio, ông nói.

Ông Lacson nhấn mạnh, các chính quyền quân sự trên thế giới thường đi đến thất bại. “Tôi hy vọng những can thiệp có hậu thuẫn của quân đội như vậy sẽ không xảy ra, vì chẳng có điều tốt đẹp gì từ đó”, ông nói.

Khi còn là một sĩ quan trẻ trong lực lượng cảnh sát, ông Lacson chứng kiến cuộc cách mạng nhân dân năm 1986 lật đổ nhà độc tài Ferdinand Marcos Sr - cha của tổng thống đương nhiệm. Năm 2001, trong cuộc nổi dậy của quần chúng, ông Lacson đang là Tư lệnh cảnh sát quốc gia và đã thôi ủng hộ Tổng thống Joseph Estrada hồi đó, sau khi thấy phần lớn sĩ quan cấp cao dưới quyền đã quay lưng với ông Estrada.

Đại tá Padilla thừa nhận quân đội đang chuẩn bị cho nhiều hình thức gây bất ổn khác nhau, bao gồm phá hoại bạo lực.

“Khả năng xảy ra những hành động gây bất ổn trái hiến pháp là điều không xa vời… có rất nhiều kịch bản có thể xảy ra”, bà nói. Bà cho biết quân đội đã có sẵn các kế hoạch đối phó, phối hợp với các cơ quan khác để ngăn chặn mọi âm mưu như vậy.

Kịch bản đối phó bao gồm ngăn chặn các vụ đánh bom, trong bối cảnh có thể diễn ra biểu tình đường phố.

Bà cho biết một số sĩ quan quân đội đã về hưu liên quan đến các âm mưu gây bất ổn, nhưng không nêu tên.

Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro Jr. cáo buộc những người muốn lật đổ Tổng thống Marcos đã “bán mình” cho bên ngoài.

Tuy nhiên, tướng không quân đã nghỉ hưu Romeo Poquiz - một trong những người lãnh đạo biểu tình - phủ nhận cáo buộc nhận tài trợ nước ngoài. “Tài trợ nước ngoài nào? Chúng tôi còn chẳng đủ khả năng nuôi những người tham gia biểu tình!", ông viết trên mạng xã hội.