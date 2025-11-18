Tổng thống Philippines phủ nhận nghiện ma túy

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phủ nhận cáo buộc của chị gái - Thượng nghị sĩ Imee Marcos - rằng ông là người nghiện ma túy lâu năm.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống tại Bảo tàng Quốc gia ở Manila (Philippines) ngày 30/6/2022. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của Tổng thống Marcos được Thứ trưởng Truyền thông Claire Castro chuyển tới giới báo chí trong ngày 17/11. Bà Castro khẳng định những cáo buộc của Thượng nghị sĩ Imee là không có cơ sở, chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi cuộc điều tra tham nhũng đang gây chấn động Philippines.

"Thượng nghị sĩ Imee, chúng tôi hy vọng bà sẽ là một chính trị gia yêu nước, phối hợp tích cực trong cuộc điều tra mà Tổng thống Marcos đang nỗ lực tiến hành để trừng phạt thích đáng những người có hành vi tham nhũng. Bà không nên đồng lõa, bao che những người có tội. Hãy giúp Tổng thống Marcos trong công việc, để ngài có thể chặn đứng vấn nạn tham nhũng", bà Castro nói.

Theo Guardian, trong bài phát biểu tại một sự kiện tôn giáo diễn ra ở Manila ngày 17/11, bà Imee Marcos cáo buộc Tổng thống Marcos, em trai của bà, là người nghiện ma túy lâu năm.

Bà Imee nói rằng ông Ferdinand Marcos Jr. đã nghiện từ khi cha của bà còn là Tổng thống Philippines, điều này gây ảnh hưởng tới sức khỏe và khả năng lãnh đạo của ông Marcos.

Bà Imee nói thêm rằng vợ và các con của ông Marcos cũng sử dụng chất gây nghiện, song không đưa ra bằng chứng cụ thể. Gia đình của Tổng thống Marcos chưa đưa ra bình luận về những cáo buộc này.

Mối quan hệ giữa ông Marcos và chị gái bị cho là rạn nứt từ khi ông đắc cử Tổng thống Philippines năm 2022.

Trong năm nay, một ủy ban điều tra độc lập đã được lập nên bởi Tổng thống Marcos, ủy ban Thượng viện và một số cơ quan chức năng liên quan để điều tra cáo buộc xung quanh những dự án chống lũ kém chất lượng.

Hiện có nghi vấn cho rằng một số nghị sĩ Philippines đã nhận tiền lại quả từ các nhà thầu triển khai những dự án chống lũ kém chất lượng. Thông tin này khiến công chúng Philippines phẫn nộ, bởi đất nước này thường xuyên phải hứng chịu thiên tai.

Thượng nghị sĩ Imee vốn là đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người đang bị giam tại Hà Lan theo lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế vì cáo buộc tội ác chống loài người.

Khi còn nắm quyền, ông Duterte từng tiến hành chiến dịch trấn áp ma túy đẫm máu. Gia đình ông Duterte cho rằng chính quyền của Marcos đứng sau việc cựu Tổng thống bị bắt.

Thứ trưởng Truyền thông Claire Castro cũng lên tiếng chỉ trích Thượng nghị sĩ Imee vì bà không đả động đến những bê bối liên quan tới ông Duterte, trong khi ông Duterte từng thừa nhận sử dụng fentanyl, một loại thuốc giảm đau gây nghiện.

Về phần ông Marcos, từ năm 2021, khi còn là ứng viên Tổng thống, ông đã công bố kết quả xét nghiệm thực hiện bởi cơ quan chức năng cho thấy ông âm tính với các hoạt chất gây nghiện.