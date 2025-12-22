Quân đội nhân dân Việt Nam - lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1944-2025), Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vững chắc vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là lực lượng chính trị, quân sự trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Ngày 22/12/1944, Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam - ra đời ở Cao Bằng, do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy đã tạo ra một cục diện mới trên mặt trận đấu tranh vũ trang cách mạng của dân tộc ta. Ảnh: TTXVN

Từ một đội quân ra đời trong điều kiện hết sức gian khó, với lực lượng nhỏ bé, vũ khí thô sơ, Quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, lập nên những chiến công hiển hách, làm nên sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, xây dựng, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; là Quân đội của dân, do dân và vì dân. Ngay từ Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ngày 22/12/1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định nguyên lý có ý nghĩa nền tảng: “Tên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự”. Nguyên lý ấy đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hình thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam, bảo đảm cho Quân đội ta luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Chiều 7/5/1954, lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, đánh dấu thời khắc của chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh sức mạnh đặc biệt của một quân đội mang bản chất chính trị cách mạng sâu sắc. Ngay trong những ngày đầu ra quân, với chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần, Quân đội ta đã mở đầu truyền thống “đánh chắc thắng, đánh thắng trận đầu”. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng vũ trang cách mạng đã trở thành nòng cốt cho toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quán triệt đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, phát triển nghệ thuật quân sự từ đánh nhỏ lên đánh lớn, từ du kích lên chính quy, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneve, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975. Ảnh tư liệu: Trần Mai Hưởng/TTXVN

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và ý chí kiên cường của một quân đội cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta không chỉ dám đánh, quyết đánh mà còn từng bước làm phá sản các chiến lược chiến tranh của địch.

Thắng lợi trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, đặc biệt là chiến thắng trong cuộc tập kích chiến lược đường không của không quân Mỹ trên bầu trời Hà Nội, đã buộc Chính phủ Mỹ phải ký Hiệp định Paris, tạo tiền đề quyết định cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Lực lượng tăng thiết giáp tham gia diễn tập. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân dân Việt Nam còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trong suốt các cuộc kháng chiến, Quân đội ta đã sát cánh cùng nhân dân Lào và Campuchia chống kẻ thù chung, vì độc lập, tự do của mỗi dân tộc; sau đó tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế, góp phần giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, giúp nhân dân Lào bảo vệ thành quả cách mạng.

Những đóng góp đó là biểu hiện sinh động của tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, thể hiện tầm vóc và trách nhiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước, vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục được khẳng định và mở rộng.

Quân đội không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, mà còn là trụ cột quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân trước hết là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; ở đó, Quân đội vừa là lực lượng bảo vệ, vừa là lực lượng tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố cơ sở chính trị, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Lực lượng công binh Lữ đoàn 249 hợp long cầu phao Phong Châu để phục vụ nhân dân qua sông sau khi cây cầu Phong Châu cũ bị sập do mưa lũ. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Thực tiễn những năm gần đây tiếp tục khẳng định vai trò và hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng Nhân dân. Từ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lũ, dịch bệnh đến tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất. Những hoạt động thiết thực ấy đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ “máu thịt” giữa Quân đội và Nhân dân.

Cán bộ, chiến sỹ Quân khu 5 khẩn trương xây dựng nhà ở mới cho người dân Đắk Lắk. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong thực hiện quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, chủ động nhận diện, dự báo, ngăn ngừa và xử lý hiệu quả các nguy cơ, thách thức đối với an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ.

Quân đội đã phát huy vai trò tham mưu chiến lược tin cậy của Đảng, Nhà nước; chủ động hội nhập quốc phòng quốc tế; tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các bác sĩ quân y Việt Nam giương cao hai lá cờ của Liên hợp quốc và Việt Nam tại sân bay quốc tế Juba, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: TTXVN

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh, gọn, mạnh, từng bước hiện đại là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Hiện đại hóa vũ khí, trang bị, tổ chức và phương thức hoạt động là yêu cầu tất yếu, song luôn gắn chặt với xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức trong sáng chính là nền tảng bảo đảm để Quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Khối chiến sĩ Pháo binh tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát huy truyền thống vẻ vang, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển đáp ứng yêu cầu mới, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, trụ cột vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.