Cuộc tấn công được cho là nhằm đáp trả các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào các khu vực ở miền Nam Iran, những hành động mà Tehran cho rằng đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Chiều 11/6, hãng thông tấn Merh cho biết Quân đội Iran điều hàng loạt UAV tấn công sở chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain.

Mục tiêu nhằm vào các ăng-ten thông tin liên lạc và các hệ thống radar của tổ hợp tên lửa phòng không Patriot ở đây.

Cuộc tấn công được thực hiện để đáp trả các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào khu vực ở miền Nam Iran, những hành động mà Tehran cho rằng đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tuyên bố nêu rõ: “Quân đội, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang khác, sẵn sàng đối đầu với kẻ thù đến hơi thở cuối cùng và sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi kẻ thù gây hấn bị trừng phạt”.

Trước đó vào sáng 11/6, đài Truyền hình Quốc gia Iran cho biết năm “đầu đạn của đối phương” đã đánh trúng một địa điểm ở khu vực Kargan thuộc thành phố Minab, miền Nam Iran.

Hậu quả của một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Iran tại một địa điểm chỉ được xác định là Bahrain. Ảnh: Reuters.

Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại thành phố Bandar Abbas, trong khi truyền thông Iran đưa tin về các tiếng nổ và hoạt động của hệ thống phòng không tại đảo Qeshm và các thành phố Jask, Sirik thuộc tỉnh Hormozgan.

Những diễn biến này xảy ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo rằng các lực lượng Mỹ đã bắt đầu tiến hành thêm các cuộc không kích “mang tính tự vệ” nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran.

CENTCOM cho biết các cuộc tấn công được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đáp trả điều mà Washington mô tả là “các hành động gây hấn liên tục” của Iran.

Trong khi đó, Iran đã cảnh báo rằng khu vực sẽ trở thành “địa ngục” đối với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz tiếp tục leo thang.

Theo những phát biểu được hãng thông tấn Mehr đăng tải, vào sáng 11/6, Tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Seyed Majid Mousavi, đã cảnh báo về bất kỳ nỗ lực nào nhằm đe dọa “eo biển Hormuz thiêng liêng”.

Ông Mousavi tuyên bố: “Nếu các người làm cho eo biển Hormuz mất an toàn, chúng tôi sẽ biến toàn bộ khu vực thành địa ngục đối với các người từ khắp lãnh thổ Iran”.

Ông Mousavi cho biết lời cảnh báo này được đưa ra nhằm đáp trả điều mà ông gọi là “sự ngạo mạn của Mỹ” trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) khẳng định quyền tự vệ tập thể và đáp trả bằng mọi biện pháp hợp pháp trước các cuộc tấn công của Iran.

Sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng GCC tại Manama, hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS cho biết các quốc gia thành viên GCC đã ra tuyên bố chung nêu rõ: “Hội đồng khẳng định quyền hợp pháp và được thừa nhận của các quốc gia thành viên trong việc tự vệ, cả trên phương diện riêng lẻ và tập thể, đồng thời đáp trả các hành động gây hấn bằng mọi biện pháp hợp pháp, phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc”.

Văn kiện nhấn mạnh an ninh của các nước thành viên GCC là không thể tách rời và một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ quốc gia nào trong khối sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ GCC. Các bộ trưởng cũng cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công tên lửa và UAV của Iran nhằm vào Bahrain, Kuwait và Jordan.

Theo Hội đồng Bộ trưởng GCC, các cuộc tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ các nước Arab đã làm suy giảm lòng tin và thu hẹp cơ hội giải quyết các bất đồng tại khu vực vùng Vịnh bằng con đường ngoại giao.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Những hành động thù địch này không thúc đẩy sự thấu hiểu hay hòa giải mà ngược lại làm gia tăng chia rẽ giữa các dân tộc, làm suy yếu nền tảng lòng tin, gieo rắc bất hòa và khép lại cánh cửa đối thoại mà các quốc gia GCC luôn kêu gọi”.

Văn kiện cũng khẳng định các nước GCC tiếp tục cam kết theo đuổi hòa bình, quan hệ láng giềng hữu nghị và các giải pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp, đồng thời cảnh báo việc tiếp tục theo đuổi con đường đối đầu sẽ chỉ dẫn tới sự cô lập sâu sắc hơn, trong khi cánh cửa đối thoại vẫn rộng mở đối với những bên lựa chọn thiện chí và hợp tác.