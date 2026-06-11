Tàu Iran đang chìm trên vịnh Oman vì trúng đạn Mỹ

Sáng sớm thứ Năm, một tàu chở hàng tải trọng 150 tấn của Iran đã bị trúng đạn từ phía Mỹ tại Vịnh Oman, cách cảng Khasab (Oman) khoảng 5 hải lý.

IRIB cho biết con tàu bị chìm một phần sau khi trúng đạn. Video: IRIB.

Thống đốc hạt Sirik (Iran), Reza Shahidian, xác nhận một tàu chở hàng của nước này đã gặp sự cố khi đang vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Hình ảnh từ Đài phát thanh truyền hình Iran (IRIB) cho thấy con tàu bị chìm một phần sau khi trúng đạn. Toàn bộ 5 thủy thủ đã được cứu hộ và đưa đến Oman.

Sự việc diễn ra trong đêm tấn công thứ hai của quân đội Mỹ nhằm vào các cơ sở giám sát, hệ thống thông tin liên lạc và mạng lưới phòng không của Iran. Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận trên khắp Iran, đặc biệt tại các vị trí trọng yếu gần eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump cảnh báo đòn tấn công sẽ tiếp diễn nếu các bên không sớm đạt được thỏa thuận hòa bình.

Trong một diễn biến liên quan, Washington cho biết đã vô hiệu hóa tàu chở dầu Settebello chở theo 24 thuyền viên người Ấn Độ. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 21 người, hiện còn 3 người mất tích. Đại sứ quán Ấn Độ tại Oman đang phối hợp với giới chức sở tại để làm rõ sự việc gần cảng Shinas.

Cùng ngày, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo một tàu chở dầu khác bị hỏa hoạn tại buồng máy ở vị trí cách cảng Sohar (Oman) 21 hải lý về phía đông bắc. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và chưa ghi nhận tác động tiêu cực đối với môi trường.

Jordan đánh chặn thành công 20 tên lửa từ Iran

Quân đội Jordan thông báo đã đánh chặn thành công 20 tên lửa từ Iran. Hãng thông tấn Petra dẫn nguồn tin quân sự cho biết vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại vật chất, dù nhiều mảnh vỡ đã rơi xuống mặt đất. Các đơn vị hiện đã xử lý an toàn tàn tích để loại bỏ nguy cơ vật liệu nổ còn sót lại.

Jordan cho biết đã đánh chặn thành công 20 tên lửa từ Iran. Ảnh: Reuters.



Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tập kích căn cứ không quân al-Azraq tại Jordan trong hai đêm liên tiếp, sử dụng 12 tên lửa đạn đạo nhắm vào các tiêm kích F-35, F-15, F-16 cùng những cơ sở trọng yếu và trung tâm điều khiển của Mỹ tại đây.

Tại Bahrain, Bộ Nội vụ cho biết một bé gái 11 tuổi đã bị thương nhẹ sau cuộc tấn công từ phía Iran. Mảnh vỡ từ các máy bay không người lái bị đánh chặn đã rơi xuống làm cháy nhiều phương tiện và gây hư hại nhà cửa tại thành phố Hamad Town cùng thủ đô Manama.

Về phía Qatar, Bộ Ngoại giao nước này đã lên án gay gắt các cuộc tấn công của Iran vào Jordan, Kuwait và Bahrain, khẳng định đây là hành vi “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế”.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, Doha kêu gọi các bên giảm leo thang để khôi phục an ninh khu vực, đồng thời tái khẳng định sự đoàn kết và ủng hộ các biện pháp bảo vệ an ninh, chủ quyền của ba quốc gia bị tấn công.

Pakistan tiếp tục nỗ lực hòa giải Mỹ - Iran

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pakistan tuyên bố nước này sẽ tiếp tục nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt xung đột, bất chấp sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, Mohsin Naqvi, đã có chuyến thăm Tehran vào Chủ nhật và gặp gỡ Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters.

"Pakistan bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình khu vực với diễn biến leo thang gần đây. Chúng tôi kêu gọi các bên tuân thủ cam kết về lệnh ngừng bắn", người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Tahir Andrabi, phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm nay.

"Pakistan tái khẳng định ủng hộ việc giải quyết hòa bình mọi vấn đề tồn tại. Chúng tôi giữ quan điểm rằng ngoại giao và đối thoại phải là nguyên tắc dẫn đường để đạt được giải pháp thương lượng cho tất cả các tranh chấp, phù hợp với quyền và trách nhiệm của các bên liên quan".

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, Mohsin Naqvi, đã có chuyến thăm Tehran vào Chủ nhật và gặp gỡ Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi.