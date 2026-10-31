Quán cơm bị tố ‘chặt chém’ ở Quảng Ngãi: Lộ công trình xây trái phép

Từ vụ quán cơm Bà Chín (tỉnh Quảng Ngãi) bị khách hàng tố bán nửa con gà luộc giá 300.000 đồng, cơ quan chức năng xác nhận khu đất nơi quán hoạt động có công trình xây trái phép.

Đáng chú ý, chủ khu đất này đã bị xử phạt hành chính từ tháng 5/2026, đồng thời bị buộc khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trong thời hạn 30 ngày, nhưng đến nay việc khắc phục vi phạm vẫn chưa hoàn tất.

Xây trái phép 1.747m² trên đất nông nghiệp

Tối 30/10, ông Nguyễn Thế Tân - Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định pháp luật để có hướng xử lý các công trình vi phạm trên khu đất nơi quán cơm Bà Chín hoạt động.

Theo hồ sơ của UBND xã Nghĩa Giang, quán cơm Bà Chín do bà Trần Thị Minh Trinh thuê mặt bằng (có nhà xây dựng trên đất) của ông L.Q.H. (trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) để kinh doanh tại thửa đất số 2655, tờ bản đồ số 68.

Thửa đất số 2655 thuộc xã Nghĩa Giang (tỉnh Quảng Ngãi) là nơi xây dựng kinh doanh quán cơm Bà Chín.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ông H. đã tự ý xây dựng nhiều hạng mục trên phần đất trồng cây hằng năm khác để phục vụ hoạt động kinh doanh quán cơm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Các hạng mục vi phạm gồm sân bê tông diện tích 382,7m², tường bao 944,1m² và mái hiên 420,2m². Tổng diện tích vi phạm được xác định là 1.747m².

Ngày 5/5/2026, UBND xã Nghĩa Giang ban hành Quyết định số 14/QĐ-XPHC xử phạt ông L.Q.H. 15 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định pháp luật đất đai.

Ngoài hình thức phạt tiền, quyết định còn buộc ông H. khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, thời hạn thực hiện là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Tuy nhiên, sau gần 6 tháng, việc khắc phục các công trình vi phạm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Vì sao vi phạm chưa được khắc phục?

Lý giải về việc xử lý, ông Nguyễn Thế Tân cho biết, vụ việc phát sinh trước thời điểm sáp nhập xã. Sau khi tiếp nhận, chính quyền địa phương đã kiểm tra và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đất.

Quán cơm Bà Chín thuộc xã Nghĩa Giang (tỉnh Quảng Ngãi).

Đối với biện pháp khắc phục hậu quả, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định để có hướng xử lý đúng pháp luật.

Ngoài diện tích 1.747m² nói trên, quá trình kiểm tra còn phát hiện việc đặt bảng quảng cáo và tập kết vật dụng trên thửa đất số 1324, diện tích 118,2m², loại đất BHK, thuộc đất do UBND xã Nghĩa Giang quản lý. Đây là phần diện tích còn lại sau khi thu hồi đất phục vụ dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Phòng Kinh tế xã đã yêu cầu ông H. tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc, di dời vật dụng ra khỏi thửa đất số 1324 và khôi phục hiện trạng ban đầu của thửa đất. Đến nay, ông H. đã chấp hành, hoàn thành việc tháo dỡ và di dời vật dụng theo yêu cầu.

Hóa đơn tính tiền nửa con gà luộc có giá 300.000 đồng khiến tài xế Nguyễn Văn Đức phản ứng và cho rằng quán cơm "chặt chém".

Như vậy, trong khi vi phạm tại thửa đất 1324 đã được khắc phục, việc xử lý các công trình xây dựng trái phép trên 1.747m² đất nông nghiệp tại thửa đất 2655 vẫn chưa hoàn tất.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Đức, tài xế, phản ánh lên mạng xã hội cho biết, nhóm 4 người ghé quán Bà Chín và gọi các món gồm nửa con gà luộc, một đĩa thịt kho trứng, một đĩa rau lang luộc, một tô canh cải thịt và cơm.

Số tiền nhóm khách phải thanh toán là 640.000 đồng. Trong đó, nửa con gà luộc được tính 300.000 đồng.

Sau khi nhóm khách phản ứng, phía quán cơm giảm giá nửa con gà xuống còn 250.000 đồng.

Sau khi bị phản ứng vì giá quá cao, phía quán giảm giá phần gà luộc xuống còn 250.000 đồng.

Sau phản ánh, UBND xã Nghĩa Giang chỉ đạo kiểm tra hoạt động kinh doanh của quán. Cơ quan chức năng ghi nhận một số món ăn chưa được niêm yết giá cụ thể, đồng thời tiếp tục rà soát hồ sơ, xem xét xử lý theo quy định.