Quán cà phê chi hơn nửa tỷ đồng trang trí theo tiểu thuyết 'Bố già'

Nói thêm về định hướng tương lai, bà Nguyễn Thủy Hằng Giang chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến bạn đọc, đồng thời mang lại năng lượng tích cực cho mọi người mỗi ngày. Nếu dự án thành công, chúng tôi dự định phát triển thêm các sản phẩm gắn liền với những tác phẩm kinh điển khác".