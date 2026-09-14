Quán cà phê chi hơn nửa tỷ đồng trang trí theo tiểu thuyết 'Bố già'

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Nằm tại vị trí cũ của Nhà sách Cá Chép trên đường Võ Văn Tần, TP.HCM, không gian DA The Godfather do Công ty Văn hóa Đông A vận hành. Đơn vị chuyển đổi mô hình kinh doanh từ nhà sách truyền thống sang dịch vụ cà phê kết hợp đọc sách tại chỗ.
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Ý tưởng thiết kế của quán lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Bố già (The Godfather) do nhà văn Mỹ Mario Puzo sáng tác. Không gian tầng trệt và tầng lửng sử dụng 2.000 cuốn Bố già bản bìa cứng để tạo mảng tường trang trí. Doanh nghiệp chi khoảng 600 triệu đồng cho riêng số lượng sách trưng bày này.
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Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc sách trực tiếp của khách, quán trang bị riêng một kệ sách phục vụ tại chỗ. Tại đây, độc giả có thể lật mở nhiều phiên bản dịch khác nhau của tác phẩm Bố già.
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Việc sắp xếp 2.000 cuốn sách trên tường tạo thành các góc check-in theo phong cách riêng của quán. Các bản bìa trắng được bố trí ở góc phía trong, khu vực bên ngoài đặt các bản bìa đen. Bố cục màu sắc này đồng bộ với bộ nhận diện thương hiệu của tiệm cà phê.
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Tác phẩm Bố già xoay quanh gia đình mafia gốc Sicilia do Don Vito Corleone đứng đầu. Các sự kiện chính trong sách diễn ra trong khoảng giai đoạn 1945-1955. Bên cạnh giá trị văn học, tiểu thuyết Bố già còn nổi tiếng qua bộ phim điện ảnh chuyển thể năm 1972 của đạo diễn Francis Ford Coppola. Tác phẩm điện ảnh này từng đoạt 3 giải Oscar và đạt doanh thu 134 triệu USD. Lựa chọn chủ đề này tạo nên nét riêng cho không gian quán.
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Bà Nguyễn Thủy Hằng Giang, Giám đốc điều hành Công ty Văn hóa Đông A, chia sẻ về mảng tường trang trí: "Sách được in ra với mục đích chính để làm background decor (trang trí nền - PV). Chúng tôi giữ hồn cốt ở đây là sách. Khu vực sách đọc và sách decor được tách biệt rõ ràng để phục vụ bạn đọc".
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Chủ quán cafe đồng thời sở hữu thương hiệu làm sách. Đơn vị tạo dấu ấn trong lĩnh vực làm sách đẹp, thực hiện tủ sách "Trăm năm Nobel". Nhiều tác phẩm đoạt giải Nobel Văn học được trưng bày tại tiệm cafe.
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Khu vực lầu 2 được thiết kế làm không gian bán sách trực tiếp cho khách hàng. Nơi đây bày bán nhiều thể loại ấn phẩm gồm văn học, lịch sử, nghệ thuật và kỹ năng. Độc giả ghé thăm có thể lựa chọn, tìm hiểu và mua các đầu sách theo sở thích.
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Khách hàng tìm đến DA The Godfather khá đa dạng, từ những người yêu văn học, nhân viên văn phòng cho đến du khách nước ngoài. Quán cung cấp không gian đọc sách hoặc gặp gỡ, kết hợp phục vụ các loại đồ uống và bánh ngọt đi kèm.
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Trước khi quán cà phê hoạt động vào tháng 8, không gian này từng là nơi hoạt động của nhà sách Cá Chép. Đóng cửa vào tháng 6, nhà sách này cũng gây tiếc nuối cho độc giả vì từng là nơi gắn bó, là không gian văn hóa đọc nổi bật ở TP.HCM.
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Nói thêm về định hướng tương lai, bà Nguyễn Thủy Hằng Giang chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến bạn đọc, đồng thời mang lại năng lượng tích cực cho mọi người mỗi ngày. Nếu dự án thành công, chúng tôi dự định phát triển thêm các sản phẩm gắn liền với những tác phẩm kinh điển khác".
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