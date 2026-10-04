Muốn tuổi 40 không hối tiếc, tuổi 30 cần làm gì?

Bước sang tuổi 30, hãy tiếp tục học những gì mà bạn thấy muốn học và cần phải học. Tri thức là tài sản lớn, để chúng ta nâng cao giá trị của bản thân và chống lại sự đào thải.

Đọc sách và giữ thói quen học tập, trau dồi kiến thức khi bước vào tuổi 30 giúp bạn nâng cao giá trị bản thân. Ảnh minh họa: E. M.

Vấn đề lớn nhất của những người đã 30 vẫn không có gì trong tay, chỉ có ba từ: Không học tập.

Mỗi lần tôi cầm sách lắc lư trước mặt bạn, bạn luôn hỏi rằng: “Đọc mấy thứ này để làm gì?”. Tôi không trách bạn, rất nhiều người đều như vậy, dùng cái nhìn vốn có để đánh giá những người xung quanh và sống cuộc sống của chính mình.

Nhớ lần đang đọc Báu vật của đời của Mạc Ngôn trên tàu điện ngầm, một người đàn ông to con ngồi cạnh tôi cười ngặt nghẽo: “Ở nơi công cộng mà cậu đọc sách khiêu dâm à?”. Tôi cạn lời không muốn đáp, vì cuốn sách này kể về sự thay đổi của một thời đại.

Lần khác, ngồi đọc Never fall down của Patricia McCormick trong phòng nghỉ giải lao trường, một giáo viên bước vào, nhìn tôi khinh bỉ: “Cậu đọc ‘chicken soup’ [1] sao?”. Thực ra cuốn sách đó nói về lịch sử Campuchia, những đau thương của một thời đại đẫm máu.

Chúng ta thường thích đánh giá người khác bằng ấn tượng ban đầu, không biết logic đằng sau có thể rất phức tạp, những gì chúng ta biết thực sự rất ít, vì vậy, học tập là việc cả đời.

Giờ đây, khi thấy điều gì đó kỳ lạ hoặc khó hiểu, suy nghĩ đầu tiên của tôi không còn là phán xét, mà là xem liệu có gì để mình học hỏi hay không.

Bạn à, thời đại này đòi hỏi chúng ta phải học tập suốt đời, cách thức học không chỉ giới hạn ở ngồi trong lớp và nghe giáo viên. Nó phụ thuộc vào việc bạn có tha thiết tìm hiểu kiến thức hay không, và liệu bạn có thói quen suy nghĩ, tò mò về vạn vật.

Đến tuổi ba mươi, tôi càng muốn nói, đừng phàn nàn oán trách bản thân không có gì trong tay. Bởi tất cả sự nghèo đói, suy cho cùng, đều là sự hạn chế về tư duy và sự ít ỏi của kiến thức. Trong khi đó, học tập có thể bù đắp tất cả điều này.

Này anh bạn, chúng ta gặp nhau khi trung học, đến hôm nay đã làm bạn gần hai mươi năm. Còn nhớ trước kia cùng chơi bóng rổ, cùng theo đuổi các cô gái, rồi cùng nhau vào đại học, cùng làm việc. Cuối cùng, chúng ta đã cùng nhau bước sang tuổi ba mươi, và sẽ còn cùng nhau đi đến tuổi bốn mươi nữa.

Có lần gặp Tiêu Ương [2], tôi bảo: “Nghe bài hát Old boy của anh từ khi còn trẻ, đến hôm nay em cũng thành một old boy rồi, cái thằng em này cũng đã ba mươi tuổi rồi.” Anh ấy đáp: “Thượng Long, cái thằng anh này năm nay đã bốn mươi tuổi rồi, nhưng với tư cách là người từng trải, anh nói với cậu rằng mười năm qua hoàn toàn xứng đáng.”

Vào ngày bạn bước sang tuổi 40, tôi muốn đem bức thư này đọc cho bạn nghe lần nữa, không biết bạn có nói với tôi thế này không:

“Thượng Long, khi 30 tuổi, chẳng có gì trong tay, hôm nay 40 tuổi rồi. Tôi chợt cảm thấy cái ngày mình bước sang tuổi ba mươi ấy mới là ngày đầu tiên tôi được sinh ra.”

Chúc cho tuổi trẻ của chúng ta không hối tiếc. Đến ngày bước sang tuổi bốn mươi, chúng ta sẽ hát với rượu lần nữa, mỉm cười và nói: “Mười năm qua, hoàn toàn xứng đáng.”

[1] Thể loại sách gồm các câu truyện ngắn truyền cảm hứng, triết lý sống. (BT)

[2] Diễn viên, đạo diễn người Trung Quốc, sinh năm 1980, anh là thành viên của nhóm Chopstick Brothers.