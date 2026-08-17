Nhà sách ngoại văn hút khách Tây ở TP.HCM

Trong thời gian tới, nơi đây sẽ phát triển thêm các câu lạc bộ sách. Điểm xuất phát của nơi đây vốn là nhu cầu đọc ngoại văn, nhưng lượng khách nước ngoài và sự quan tâm dành cho sách về Việt Nam đang mở ra một hướng phát triển khác cho mô hình này.