Nhà sách ngoại văn hút khách Tây ở TP.HCM

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Tea Time Tea Thyme (Tea Time) nằm tại BLOQ Saigon (số 19 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, TP.HCM). Nhà sách tập trung các đầu sách ngoại văn thuộc nhiều lĩnh vực, từ văn học, lịch sử đến kinh doanh và phát triển bản thân.
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Không chỉ bán sách, nơi đây còn dành không gian để khách ngồi đọc và thưởng trà. Cách kết hợp này tạo nên một điểm dừng tương đối khác biệt giữa khu phức hợp vốn tập trung nhiều hoạt động ăn uống, mua sắm và giải trí.
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Sách tại đây được phân chia theo từng nhóm chủ đề, từ văn học đến lịch sử, kinh doanh và phát triển bản thân, sách về mèo, sách của tác giả Việt...
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Cửa hàng kết hợp bán sách ngoại văn với không gian đọc và thưởng trà, hướng đến trải nghiệm đọc chậm, trong đó khách có thể chọn sách và dành thời gian đọc ngay quyển sách vừa mua ở gian phòng phía sau.
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Tiệm dành không gian cho sách của tác giả Việt Nam và những tác phẩm liên quan đến văn hóa Việt Nam bằng tiếng Anh. Theo đại diện cửa hàng, những tác phẩm như Truyện Kiều bản tiếng Anh nhận được sự quan tâm của khách hàng. Trung bình, cứ 5 khách đến nhà sách thì có 3 khách là người nước ngoài.
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Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Chu Tú Liên, chủ nhà sách, cho biết ý tưởng mở Tea Time bắt đầu từ chính nhu cầu tìm sách ngoại văn của bản thân. Sau thời gian du học, chị muốn tìm những đầu sách hay để đọc nhưng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm.
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“Sau khi du học về, mình muốn đọc những đầu sách ngoại văn hay nhưng không dễ tìm. Qua việc tham gia các book club (câu lạc bộ sách - PV), mình lại nhận thấy nhiều người cũng quan tâm và có nhu cầu đọc sách ngoại văn. Đó là lý do bản thân quyết định mở một nhà sách”, chị chia sẻ.
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Một phần những đầu sách ở đây cũng được lựa chọn theo "gu" đọc của chủ nhà sách. Chỉ trong buổi chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Liên đã giới thiệu hơn 10 quyển sách yêu thích của bản thân, bao gồm những tác giả đoạt giải Nobel, Putlizer cho đến Booker.
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Một cách tiếp thị sách khác được chủ tiệm áp dụng là “Blind Date”. Sách được bọc kín bằng giấy kraft, bên ngoài chỉ hé lộ một số thông tin như thể loại hoặc gợi ý nội dung, để khách chọn sách dựa trên sự tò mò trước khi biết tên tác phẩm.
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Nhà sách mở cửa từ 9h đến 21h các ngày. Khách đến đây để mua sách còn có thể thuận tiện tham quan những cửa hàng khác nằm trong khu phức hợp "ăn chơi" nổi tiếng của khu Thảo Điền với các hoạt động ăn uống, mua sắm và giải trí. Không gian mở cùng nhiều hàng quán của cả khu mang tới Tea Time lượng khách trẻ và khách quốc tế.
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Trong thời gian tới, nơi đây sẽ phát triển thêm các câu lạc bộ sách. Điểm xuất phát của nơi đây vốn là nhu cầu đọc ngoại văn, nhưng lượng khách nước ngoài và sự quan tâm dành cho sách về Việt Nam đang mở ra một hướng phát triển khác cho mô hình này.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
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