Sức sống bền bỉ của các hiệu sách độc lập quốc tế

Tại nhiều nơi trên thế giới như Mỹ, Anh và New Zealand, các hiệu sách độc lập vẫn trụ vững trong khi nhiều chuỗi nhà sách lớn phải thu hẹp quy mô.

Ảnh: The Nation.

Theo The Guardian, trong nhiều năm nay, công chúng vẫn nghe rằng Amazon và các chuỗi cửa hàng lớn đang đè bẹp các doanh nghiệp nhỏ, tuy nhiên, các hiệu sách độc lập đang cho thấy sức sống bền bỉ của họ.

Số liệu của Hiệp hội các nhà bán sách Mỹ cho thấy khoảng 422 hiệu sách độc lập mới đã mở cửa vào năm 2025, tăng 31% so với năm 2024. The Nation cũng cho biết trong ngày hội của các nhà sách độc lập năm nay, khoảng 2.000 hiệu sách tại Mỹ đã cùng hưởng ứng ngày lễ, phá vỡ kỷ lục về số lượng đơn vị tham gia.

The Bookseller cũng dẫn nguồn nhiều dữ liệu mới cho biết số lượng hiệu sách độc lập tại Vương quốc Anh và Ireland trong năm vừa qua đã tăng từ 1.025 lên 1.086, đạt mức cao nhất kể từ năm 2012.

Hiệp hội Người bán sách Anh cho biết những con số này đánh dấu sự phục hồi đáng kể so với thời điểm ngành chạm đáy vào năm 2016, khi chỉ còn 867 hiệu sách độc lập.

Lợi thế của các hiệu sách nhỏ

Các cửa hàng lớn như Barnes & Noble thường chịu áp lực phải đạt chỉ tiêu doanh số hàng tháng và tập trung tối đa vào việc luân chuyển hàng hóa nhằm tận dụng triệt để từng mét vuông không gian. Việc lưu kho những đầu sách bán chậm, dù vẫn có độc giả quan tâm, không mang lại hiệu quả kinh tế cao cho họ.

Các hiệu sách nhỏ chính là nơi đáp ứng nhu cầu này. Họ bán những cuốn sách ít phổ biến hơn, vốn chỉ thu hút một bộ phận nhỏ khách hàng. Các cơ sở nhỏ cũng thường có mức doanh thu thấp hơn so với các chuỗi cửa hàng lớn do thiếu lợi thế về quy mô và có thể cả địa điểm bày bán.

Tuy nhiên, miễn là trang trải đủ các chi phí, những người chủ cơ sở nhỏ thường ưu tiên sự linh hoạt và dấu ấn cá nhân khi được tự do quản lý. Nhờ vậy, các hiệu sách độc lập có thể linh hoạt hơn trong việc định giá, đồng thời, cũng ít bị ràng buộc bởi các thủ tục hành chính rườm rà đối với chính sách giảm giá và khuyến mãi, qua đó giúp làm hài lòng khách hàng tốt hơn.

Ngoài ra, nhiều nhà cung cấp và chủ cho thuê mặt bằng cũng thích làm việc với các đơn vị quy mô nhỏ hơn. Các công ty lớn thường thanh toán chậm và khó tiếp cận để đòi nợ.

Còn làm việc với khách hàng hoặc người thuê là doanh nghiệp nhỏ đồng nghĩa với việc được trao đổi trực tiếp với chủ sở hữu khi phát sinh vấn đề. Những người chủ này cũng thường là những đối tác đáng tin cậy trong các giao dịch thuê mặt bằng có diện tích khiêm tốn, nơi các "ông lớn" thường không buồn ngó ngàng.

Sự gắn kết với cộng đồng địa phương

Cách bày biện đặc biệt của hiệu sách Time Out. Ảnh: Tewahanui.

Tại Auckland, các hiệu sách độc lập duy trì hoạt động nhờ sự gắn kết mà các nhà bán lẻ quy mô lớn không thể đạt được. Jenna Todd, quản lý cấp cao tại hiệu sách Time Out, cho biết nhân viên tại đây kết nối với độc giả thông qua phương thức "tư vấn trực tiếp", tận dụng kiến thức đọc sách của chính họ để gợi ý các đầu sách phù hợp, theo trang tin tức Tewahanui.

"Chúng tôi nổi tiếng nhờ đội ngũ nhân viên tuyệt vời và những lời giới thiệu sách đầy chất lượng. Chúng tôi chỉ tuyển dụng những người thực sự đam mê đọc sách. Tất cả nhân viên đều luôn cập nhật các ấn phẩm mới, các lễ hội văn học, các giải thưởng và mọi thông tin liên quan", Todd chia sẻ.

"Chúng tôi biết tên khách hàng. Có những người tôi đã gặp từ khi họ còn đang mang thai, và giờ con cái của họ đã tốt nghiệp trung học. Đó là một cảm giác gắn kết cộng đồng rất mạnh mẽ," Todd nói.

Tại hiệu sách The Women’s Bookshop, bà chủ Carol Beu cho biết chính mối quan hệ thân thiết đó đã khiến nhiều khách hàng trung thành cảm thấy gắn bó và coi hiệu sách như một phần của chính họ. Bà kể lại rằng khi hiệu sách chuyển đến địa điểm mới ở Ponsonby, chính các khách hàng đã chung tay giúp vận chuyển và sắp xếp sách.

"Đôi khi, chúng tôi thấy mình đóng vai trò như những người tư vấn, lắng nghe và chia sẻ. Nơi đây không chỉ đơn thuần là một hiệu sách, mà còn là chốn bình yên, an toàn dành cho phụ nữ", Beu nói.

Ngoài ra, các hiệu sách độc lập đều có những chương trình cộng đồng riêng tạo dấu ấn với độc giả. Hiệu sách Open Books tại Chicago đã quyên góp hơn một triệu cuốn sách cho học sinh, đồng thời vận hành một cửa hàng lưu động để mang sách đến những khu dân cư còn thiếu sách.

Tại Asheville, bang North Carolina, hiệu sách Firestorm Books thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ đa dạng, từ hoạt động tình nguyện thu gom rác thải tại địa phương đến các nhóm đọc sách về quyền động vật.

"Tôi nghĩ rằng trong một thế giới lý tưởng, các hiệu sách chính là nền tảng của cộng đồng, và thật may mắn cho cộng đồng khi có được sự hiện diện của những không gian văn học này," Todd chia sẻ.