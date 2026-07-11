Có gì trong hiệu sách chữa lành?

"Chào mừng bạn đến hiệu sách Hyunam-dong", tiểu thuyết chữa lành của nhà văn Hàn Quốc Hwang Bo-reum, kể về những cư dân tìm thấy niềm an ủi ở hiệu sách độc lập.

Nghỉ việc văn phòng, sau một thời gian đánh vật với những tổn thương tinh thần và đổ vỡ trong cuộc sống, Young-ju nghĩ là làm, bắt tay vào thử sức khởi nghiệp mô hình hiệu sách - cà phê.

Tiểu thuyết Chào mừng bạn đến hiệu sách Hyunam-dong thuật lại hành trình từ những ngày đầu bỡ ngỡ cho đến khi cửa hiệu đi vào vận hành nhịp nhàng.

Từ chốn nghỉ ngơi giữa đời sống phố thị

Ngay từ khi còn chưa có ý tưởng cụ thể cho công việc kinh doanh của mình, Young-ju đã quyết định vị trí đặt cửa hiệu ở một phường có chữ "hyu" (hưu) vốn có nghĩa "ngơi nghỉ".

Bầu không khí chậm rãi, mơ màng ở cửa hiệu đã thu hút những cư dân vì tò mò mà tìm đến. Nhưng sau vài tháng, khách thưa thớt dần vì ái ngại cô chủ tiệm luôn mang vẻ tiều tụy và hốc hác.

Nhận ra điều này, Young-ju thay đổi tâm thế, hiểu rằng một hiệu sách cần phải có sức sống và thực sự duy trì được vì những giá trị mà nó mang lại. Cô đã làm một cuộc chỉnh trang toàn diện: tuyển dụng barista có tay nghề để phục vụ đồ uống chất lượng, theo dõi sát sao hơn các xu hướng đọc sách để kịp thời cập nhật nguồn hàng...

Bước đầu ổn định, Young-ju còn dốc tâm sức làm thêm nhiều hoạt động như câu lạc bộ sách, giao lưu với tác giả, workshop viết lách...

Tiểu thuyết Chào mừng bạn đến hiệu sách Hyunam-dong của tác giả Hwang Bo-reum, Quỳnh Trâm dịch. Ảnh: T.A.

Có thể nói hành trình khởi nghiệp của Young-ju tương đối suôn sẻ, cô tìm được đúng hướng đi, gặp được những cộng sự và khách hàng thiện ý. Ấy vậy nhưng không phải cô không có những băn khoăn trăn trở.

Chẳng hạn, một mặt cô hiểu đã kinh doanh thì phải chấp nhận những xu hướng của thị trường, lẽ tất yếu phải sẵn sàng "sách bán chạy" hay nhanh chóng nhập về những cuốn sách được người nổi tiếng giới thiệu. Mặt khác, cô đắn đo vì biết làm như thế là vô tình tước đi một phần cơ hội đến tay độc giả của những ấn phẩm chất lượng khác cùng chủ đề.

Qua Young-ju, ta thấy được tâm tư của nhiều chủ hiệu sách độc lập. Họ nằm ở mắt xích cuối cùng trong chuỗi cung ứng của ngành xuất bản, là những người tiếp xúc gần nhất khách hàng.

Họ không tránh được sức chi phối của một thị trường rộng lớn, đồng thời họ vẫn khao khát được giữ lại chính kiến và gu riêng của một người giám tuyển.

Đó cũng chính là điểm phân biệt họ với những mô hình kinh doanh quy mô lớn, mà quy trình và khuôn mẫu có nguy cơ đe dọa sự đa dạng và sáng tạo, tìm tòi của một ngành văn hóa đặc thù.

Còn qua hành trình chậm rãi, bình lặng mà chắc chắn của Hyunam-dong, ta lại thấy le lói hy vọng về tương lai của văn hóa đọc: khi hiệu sách trở thành linh hồn của một khu dân cư, những trang sách và những cốc cà phê là cầu nối tạo nên một cộng đồng. Bối cảnh có phần quá lý tưởng so với thực tế, nhưng lại chính là cái mà nhiều người yêu sách ao ước có được.

Đến một hiệu sách chữa lành

Cốt truyện đơn giản, ít cao trào, lối kể tuyến tính, văn phong và ngôn từ mạch lạc, dễ hiểu, Chào mừng bạn đến hiệu sách Hyunam-dong không xuất sắc về mặt văn chương, cũng không gây nhiều thách thức cho người đọc.

Đúng với nhãn loại "tiểu thuyết chữa lành", cuốn sách mang lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, có thể xem là một tác phẩm thư giãn sau những giờ học tập, làm việc hay giữa những cuốn sách khó nhằn khác.

Tuy vậy, Chào mừng bạn đến hiệu sách Hyunam-dong, cũng như sự trỗi dậy của làn sóng tiểu thuyết chữa lành, hé lộ bức tranh thực trạng xã hội rộng lớn hơn: những người lao động kiệt quệ trong vòng xoáy công việc ở những doanh nghiệp lớn, những thanh thiếu niên mất định hướng tương lai giữa những lối mòn lựa chọn, những gia đình và cộng động đứt gãy sợi dây gắn kết...

Có người đến Hyunam-dong để mua sách, trao đổi về sách, có người đơn giản cần một chốn để ngồi không hàng giờ, có người đến tìm những cuộc chuyện trò... nhưng tất cả dường như đều tìm được chỗ của mình ở đây. Có lẽ độc giả tìm đến những tác phẩm như thế này chính vì đó là điều họ đang thiếu vắng trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Chào mừng bạn đến hiệu sách Hyunam-dong ra mắt năm 2022, là tác phẩm đầu tay của Hwang Bo-reum. Năm 2024, cuốn sách nhận Japan Booksellers' Award cho hạng mục Văn học dịch và được đề cử Goodreads Choice Awards cho hai hạng mục Tiểu thuyết và Tiểu thuyết đầu tay.

Tác phẩm này cũng được đưa vào danh sách sơ khảo Giải thưởng văn học Dublin (Dublin Literary Award) năm 2025. Đến nay, sách bán được hơn 300.000 bản ở Hàn Quốc.

Tác giả Hwang Bo-reum sinh ra tại Seoul, tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học máy tính và từng làm kỹ sư phần mềm. Sau khi quyết định nghỉ công việc đã gắn bó 7 năm, cô tự cho bản thân khoảng nghỉ 10 năm và bắt đầu viết văn.