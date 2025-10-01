Những khoảnh khắc tình tứ của Quân A.P và Lê Khanh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trước đó, hai người nhiều lần check-in chung địa điểm.

Mới đây, loạt khoảnh khắc tình tứ của Quân A.P và Lê Khanh trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong các bức ảnh, nam ca sĩ ôm, hôn má và thể hiện nhiều cử chỉ thân mật với nửa kia. Cặp đôi diện trang phục đồng điệu khi đi du lịch chung. Lê Khánh có sắc vóc nổi bật, làn da trắng và phong cách ăn mặc sành điệu.

Ít ngày trước, hình ảnh Quân A.P và Lê Khanh cùng xuất hiện tại một cửa hàng nội thất cũng gây chú ý. Cả hai ngồi cạnh nhau và trao đổi với nhân viên của cửa hàng.

Khoảnh khắc tình cảm của Quân A.P và Lê Khanh trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc.

Thời gian qua, Quân A.P và Lê Khanh không còn giấu giếm. Lê Khanh đồng hành cùng người yêu trong các chuyến lưu diễn hay concert của Anh trai "say hi".

Chuyện tình cảm của cả hai bắt đầu rộ lên vào tháng 10/2024. Khi đó, Quân A.P vướng nghi vấn đã kết hôn với Lê Khanh, thậm chí 2 người có con chung một tuổi.

Theo thông tin này, nam ca sĩ từng chia sẻ ảnh chụp chung với cô gái từ năm 2012, nhưng sau đó anh ẩn đi. Hai người cùng sinh năm 1997, là bạn học chung từ thời cấp 2 và cấp 3.

Quân A.P được biết đến với các ca khúc ballad tình cảm. Thế mạnh của anh là chất giọng trầm ấm, hợp thể hiện những giai điệu tình buồn với tinh thần nhẹ nhàng. Ngoài giọng hát ổn, người hâm mộ gọi Quân A.P là "hot boy" vì điển trai, nét thư sinh và hiền lành hợp nhãn số đông.

Năm 2024, anh tham gia chương trình Anh trai “say hi”. Nhờ show này, nam ca sĩ thu hút được nhiều người hâm mộ. Anh tận dụng sức nóng chương trình để ra mắt MV Đầu anh toàn là em. Tuy nhiên, MV không đạt hiệu ứng bùng nổ.