Quá trình truy bắt nghi phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng

  • Thứ hai, 27/4/2026 17:32 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Chỉ sau hơn 16 giờ kể từ khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ thành công Cù Văn An (SN 1993) khi đối tượng đang lẩn trốn tại Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 24/4/2026, tại khu nhà trọ công nhân thuộc khu phố 10, phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh), Cù Văn An đã dùng dao đâm nhiều nhát vào anh Nguyễn Đình C (SN 1991, trú tại Phú Thọ), khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Cù Văn An tại cơ quan Công an.

Qua xác minh, An là lao động tự do, không có nơi cư trú ổn định, từng làm việc tại công trình Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long từ đầu năm 2025. Trong quá trình làm việc, đối tượng phát sinh mâu thuẫn với nạn nhân, sau đó nghỉ việc rồi quay lại để thực hiện hành vi trả thù.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, nguy hiểm, có khả năng tiếp tục gây án, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét trên diện rộng.

Từ các dấu vết thu thập được, lực lượng chức năng nhận định đối tượng có khả năng di chuyển về khu vực Thanh Hóa và nhanh chóng phối hợp với Công an địa phương để truy bắt.

Đến khoảng 2h30 ngày 25/4/2026, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, khống chế và bắt giữ Cù Văn An khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn Kim Đề, xã Hà Trung (Thanh Hóa). Việc bắt giữ được thực hiện an toàn, không để phát sinh tình huống phức tạp.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm ở Quảng Ninh đã bị bắt

Với sự chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 16 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an 2 tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã Hà Trung (Thanh Hóa) nhanh chóng truy bắt thành công đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm từ Quảng Ninh trốn vào Thanh Hóa.

22 giờ trước

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Phú Quốc

Công an TP Hà Nội vừa phối hợp bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau thời gian lẩn trốn tại Phú Quốc.

20:35 14/4/2026

Sau hơn một thập kỷ lẩn trốn, kẻ giết người bất ngờ đầu thú tại Hà Nội

Ngày 29/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Tam Hưng đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt Trần Quốc Tuấn (SN 1986; trú tại xã Thạch An, TP Cần Thơ) ra đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn.

19:53 29/3/2026

Hoàng Dương/Tiền Phong

