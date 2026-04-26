Đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm ở Quảng Ninh đã bị bắt

Với sự chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 16 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an 2 tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã Hà Trung (Thanh Hóa) nhanh chóng truy bắt thành công đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm từ Quảng Ninh trốn vào Thanh Hóa.

Theo thông tin từ Công an Thanh Hoá: đối tượng Cù Văn An (sinh năm 1993), trú tại tổ dân phố Ngoại, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, là lao động tự do, không có nơi ở cố định, đã bỏ vợ và ít liên lạc với gia đình. Đối tượng này đã bị xóa hộ khẩu do bỏ địa phương đi làm ăn nhiều năm.

Lực lượng Công an nhanh chóng phát hiện và tiến hành khống chế, bắt giữ đối tượng Cù Văn An. Ảnh: CATH

Từ tháng 01/2025 đến nay, đối tượng Cù Văn An làm thuê sơn công trình tại khu phố 10, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình làm việc, An có mâu thuẫn với anh Nguyễn Đình C. (trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Khoảng 11h ngày 24/4/2026, tại phòng trọ của anh C, Cù Văn An đã sử dụng 1 con dao (dạng dao gọt hoa quả, dài khoảng 15cm) đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng có biểu hiện côn đồ, manh động, có thể tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc, xác minh, truy xét nóng đối tượng.

Bắt giữ đối tượng Cù Văn An.

Quá trình điều tra xác định, sau khi gây án, Cù Văn An đã bỏ lại điện thoại di động, thay đổi trang phục, đặc điểm nhận dạng nhằm che giấu hành tung. Đối tượng di chuyển nhanh qua nhiều địa bàn và có thể lẩn trốn về khu vực tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng chức năng, nòng cốt là Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các xã, phường tiến hành rà soát, nắm tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai lực lượng, tổ chức khoanh vùng, truy xét đối tượng.

Với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo hai đơn vị và sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các lực lượng, chỉ sau hơn 16 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, lực lượng Công an đã phát hiện Cù Văn An đang lẩn trốn tại thôn Kim Đề, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Lập tức một tổ công tác gồm cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an xã Hà Trung ( tỉnh Thanh Hoá) đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ đối tượng. Đến 2h30 sáng 25/4, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ được đối tượng một cách an toàn tuyệt đối.

Đối tượng Cù Văn An tại cơ quan công an.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng nguy hiểm trong thời gian rất ngắn không chỉ thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, mà còn khẳng định hiệu quả của công tác phối hợp giữa Công an các địa phương, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.