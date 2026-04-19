Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng) vừa phối hợp các đơn vị bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp).

Đối tượng truy nã bị bắt giữ là Lê Văn Thủy (sinh năm 1996), trước khi bỏ trốn thường trú tại Đông Anh, Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về việc truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn lâu năm, trốn ra nước ngoài, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố) phát hiện một đối tượng nghi vấn bị Campuchia trục xuất về Việt Nam qua cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp).

Đối tượng Lê Văn Thủy (x) bị bắt giữ tại cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Công an Hải Phòng

Nhằm trốn tránh pháp luật, đối tượng sử dụng tên giả là Lê Thành Công (sinh năm 1994, trú tại Hà Đông, Hà Nội). Tuy nhiên, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm xác định đối tượng là Lê Văn Thủy (sinh năm 1996, đăng ký thường trú tại Đông Anh, Hà Nội). Đối tượng có Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng) về tội bắt giữ người trái pháp luật, theo Khoản 3, Điều 157 Bộ luật Hình sự.

Ngày 17/4/2026, tại tỉnh Đồng Tháp, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng) đã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà tiến hành bắt giữ Lê Văn Thủy và di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



