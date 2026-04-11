Bắt 3 đối tượng người Hàn Quốc bị truy nã đỏ ở Nha Trang

Ba đối tượng truy nã đỏ người Hàn Quốc bị Công an Khánh Hòa bắt giữ tại Nha Trang và bàn giao cho phía Hàn Quốc.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết tối 9/4, tại sân bay quốc tế Cam Ranh, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức dẫn giải, bàn giao 3 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã đỏ cho Cảnh sát Hàn Quốc.

Ba người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ, bị bắt giữ tại Nha Trang. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, qua công tác rà soát, kiểm tra cư trú người nước ngoài trên địa bàn, Công an phường Nam Nha Trang phát hiện 9 người nước ngoài lưu trú tại một cơ sở thuộc khu đô thị An Bình Tân có biểu hiện nghi vấn. Phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác minh, lực lượng chức năng xác định trong số này có 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ.

Các đối tượng gồm: Kim Hansaem (sinh năm 1995), bị truy nã từ ngày 5/1 về tội lừa đảo; Park Gyoungmo (sinh năm 1997) và Cho Wooseok (sinh năm 1998), cùng bị truy nã từ ngày 26/2 về các tội danh hoạt động tội phạm có tổ chức và lừa đảo.

Sau khi bắt giữ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục, dẫn giải và bàn giao các đối tượng cho phía Cảnh sát Hàn Quốc theo đúng quy định pháp luật.