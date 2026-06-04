Bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án, chuyên cướp giật vé số tại TP.HCM

Thượng tá Lê Đức Túy (Trưởng Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM) cho biết đơn vị đã bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án, chuyên gây án cướp giật tài sản là vé số của người bán dọc đường.

Trước đó, lúc 18h ngày 2/6, Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận trình báo của bà Nguyễn Thị Nho (SN 1967, thường trú ấp 122, xã Đông Thạnh) đang bán vé số tại trước nhà số 4/5B Bùi Công Trưng, ấp 126, xã Đông Thạnh, thì bị một người đàn ông điều khiển xe gắn máy (không rõ loại xe và biển số) giả vờ hỏi mua vé số, rồi lợi dụng bà Nho già yếu, ngay lập tức lấy xấp vé tăng ga xe bỏ chạy, chiếm đoạt 130 tờ vé số, trị giá 1,3 triệu đồng.

Bắt giữ đối tượng Nguyễn Huỳnh Thanh Luân.

Sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tổ chức điều tra truy xét làm rõ.

Đến 11h ngày 3/6, Công an xã Đông Thạnh và Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt giữ đối tượng nghi vấn là Nguyễn Huỳnh Thanh Luân (SN 1979, thường trú phường Bình Quới, TP.HCM; hiện ở phòng số 4, nhà trọ không số, đường 138, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) đưa về trụ sở, đấu tranh làm rõ.

Tại Công an xã Đông Thạnh, đối tượng Nguyễn Huỳnh Thành Luân khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản nêu trên của bà Nho. Công an xã Đông Thạnh và Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ 98 tờ vé số và 1 xe gắn máy biển số 59S3-65289.

Nguyễn Huỳnh Thanh Luân.

Qua xác minh ban đầu được biết Luân đã có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; ra tù năm 2024 và hiện làm nghề chạy ôm công nghệ.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, được biết vào lúc 9h10 ngày 28/5/2026, Luân đã điều khiển xe gắn máy biển số 59S3-65289 trên Quốc Lộ 55, xã Long Điền, TP.HCM, thì thấy một người phụ nữ khoảng hơn 60 tuổi bán vé số ven đường.

Lúc này, Luân dừng xe giả vờ mua rồi cướp giật 89 tờ vé số của bị hại rồi tăng ga xe tẩu thoát. Hiện Công xã Đông Thạnh và Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Long Điền xác minh làm rõ.