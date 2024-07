Qua đêm trong tù vì sửa máy tính quá lâu

Làm việc nhiều giờ hơn mức cho phép, chuyên viên kỹ thuật bị giữ lại phòng giam suốt một đêm, không được về nhà.

Chàng trai này không hề bận tâm thì phải qua đêm trong tù. Ảnh: The Register.

Julian là một chuyên viên bảo trì các thư viện băng từ lớn trong hệ thống PC. Đây là loại thiết bị có nhiều đầu đọc và chứa cùng lúc nhiều băng từ, nhằm mục đích sao lưu và phục hồi dữ liệu dự phòng.

Các thư viện băng từ này có dung lượng lớn đến mức chúng thường là tài nguyên được nhiều người dùng chung. Trong đó, Julian thường được giao những công việc quan trọng liên quan đến cả khâu bảo trì và sửa chữa.

Công việc này thường được thực hiện tại đồn cảnh sát vì cảnh sát địa phương sẽ giám sát mọi quy trình theo quy định. Julian sẽ đến đây và dành 9 giờ/ngày để sửa chữa thư viện băng từ bị hỏng trên các hệ thống PC, sau đó khôi phục lại trạng thái hoạt động như ban đầu.

Lý do khiến Julian bị giam giữ là vì anh đã sửa máy tính nhiều giờ hơn mức cho phép. Ảnh: Shutterstock.

"Bây giờ cậu đi đâu vậy?", một sĩ quan hỏi Julian khi anh hoàn tất công việc trong ngày và thu dọn đồ đạc. Julian giải thích anh sẽ quay lại kho, lấy thêm phụ tùng thay thế. “Cậu lái xe mất bao lâu?", viên sĩ quan hỏi.

Trả lời, Julian cho biết nhà kho chỉ cách đồn cảnh sát khoảng 1 giờ đi xe. Nhưng nếu cộng thêm thời gian về nhà, tổng thời gian di chuyển sẽ lâu hơn.

“Anh sẽ không thể làm vậy. Thay vào đó, đi ngay vào phòng giam cho tôi”, vị cảnh sát quát.

Hóa ra, lý do khiến Julian bị giam giữ là vì anh đã làm việc nhiều giờ hơn mức cho phép và được cho là quá mệt mỏi, không thể đi về an toàn. Do đó, viên cảnh sát đã tuân thủ các quy định “bắt giam” Julian. Ngay cả khi điều này có nghĩa là Julian phải trải qua một đêm trong phòng giam.

Nói với Register, Julian cho biết mình không hề bận tâm khi phải ngủ trong tù. Viên cảnh sát đã thu điện thoại nên ông chủ không thể cử anh ấy đi làm công việc khác.