Quả cầu lửa bí ẩn tại cơ sở khí đốt quan trọng nhất thế giới

Một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã làm rung chuyển khu công nghiệp Ras Laffan - trung tâm xử lý khí đốt quan trọng bậc nhất thế giới của Qatar, giữa lúc khu vực Trung Đông vẫn còn nhiều bất ổn.





Theo RT, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tối 21/6 (theo giờ địa phương) tại thành phố công nghiệp Ras Laffan của Qatar. Giới chức nước này cho biết nguyên nhân là do sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành tại một cơ sở khí đốt, không phải do tấn công từ bên ngoài.

Bộ Nội vụ Qatar ban đầu thông báo một “vụ nổ bên trong” đã xảy ra tại một nhà máy ở Ras Laffan do sự cố kỹ thuật. Lực lượng phòng vệ dân sự đã nhanh chóng được triển khai và khẳng định không có nguy cơ đối với an toàn công cộng.

Trong thông báo sau đó, Bộ Nội vụ xác nhận có một số người bị thương, song nhấn mạnh không phát hiện bất kỳ vụ rò rỉ nguy hiểm nào.

Tập đoàn năng lượng quốc gia QatarEnergy cho biết vụ nổ xảy ra trong quá trình khởi động vận hành tại cơ sở cung cấp khí đốt nội địa Barzan ở Ras Laffan vào tối 21/6. Các đội ứng phó khẩn cấp đã được huy động ngay lập tức và đám cháy hiện đã được khống chế.

Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên, thắp sáng bầu trời đêm, sau đó là cột khói lớn bốc cao từ khu công nghiệp.

Lửa ngùn ngụt bao trùm cơ sở khí đốt trọng yếu ở Qatar Quả cầu lửa khổng lồ bùng lên tại Ras Laffan, trung tâm LNG trọng yếu của Qatar ngày 21/6, giữa lúc Mỹ và Iran đang đàm phán về tương lai eo biển Hormuz.

Ras Laffan, nằm ở phía bắc thủ đô Doha, là một trong những trung tâm xử lý khí đốt quan trọng nhất thế giới và đóng vai trò then chốt trong ngành công nghiệp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar.

Trong giai đoạn xung đột Trung Đông vừa qua, khu phức hợp này từng nằm trong số các cơ sở có liên hệ với Mỹ bị Iran tập kích để đáp trả cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí South Pars của Iran.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo tại Thụy Sĩ nhằm triển khai biên bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Qatar và Pakistan hiện đóng vai trò trung gian trong tiến trình này.

Các cuộc đàm phán tập trung vào các vấn đề như an ninh hàng hải, nới lỏng trừng phạt, chương trình hạt nhân Iran và cơ chế quản lý eo biển Hormuz trong tương lai.