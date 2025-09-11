Quả bóng Vàng - vinh quang hay 'lời nguyền'

Trong lịch sử bóng đá, hiếm có danh hiệu cá nhân nào mang sức nặng biểu tượng như Quả bóng Vàng.

Quả bóng Vàng là phần thưởng cho sự xuất sắc, đỉnh cao danh vọng mà mọi ngôi sao đều mơ ước. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, chiếc cúp vàng ấy dường như còn mang theo một mặt tối: chấn thương. Ousmane Dembele - ứng viên số một của năm 2025 - vừa trở thành minh chứng mới nhất cho thứ mà giới mộ điệu gọi là “lời nguyền Quả bóng Vàng”.

Dembele - từ rực rỡ đến đen đủi

Mùa giải vừa qua, Dembele viết nên câu chuyện cổ tích tại PSG. Sau nửa đầu mùa giải chệch choạc với chỉ 9 bàn thắng và cả án kỷ luật từ HLV Luis Enrique, anh bùng nổ dữ dội kể từ tháng 1. Với tốc độ, kỹ thuật và sự sắc bén trong dứt điểm, cầu thủ 28 tuổi ghi tới 15 bàn chỉ trong 8 trận đầu năm, góp công lớn vào cuộc lội ngược dòng trước Liverpool ở Champions League.

Tính cả mùa, anh sở hữu 35 bàn cùng 16 kiến tạo, không chỉ giành ngôi Vua phá lưới Ligue 1 mà còn được bầu là Cầu thủ hay nhất Champions League - danh hiệu mà PSG chưa từng có trước đây. “El Mosquito” (biệt danh Dembele) bước ra ánh sáng như nhân vật trung tâm của đội bóng, ứng viên nặng ký cho Quả bóng Vàng.

Thế nhưng, ngay ở thời khắc vinh quang cận kề, chấn thương gân kheo trong trận Pháp gặp Ukraine khiến anh phải nghỉ 6 tuần. Điều này đồng nghĩa Dembélé bỏ lỡ ba trận đầu tiên vòng bảng Champions League mùa mới - bao gồm cả chuyến làm khách tới Camp Nou, nơi anh từng rời bỏ Barcelona để tìm khởi đầu mới.

Dembele trải qua mùa giải phi thường.

Trùng hợp có thể xảy ra một lần. Nhưng khi mô-típ lặp lại tới ba trong bốn năm gần nhất, người ta bắt đầu tin rằng danh hiệu Quả bóng Vàng đi kèm “vận hạn”.

Benzema (2022): Chỉ vài ngày sau khi nhận giải, anh chấn thương cơ, nghỉ 5 trận và sau đó bỏ lỡ cả World Cup Qatar vì chấn thương đùi.

Chỉ vài ngày sau khi nhận giải, anh chấn thương cơ, nghỉ 5 trận và sau đó bỏ lỡ cả World Cup Qatar vì chấn thương đùi. Messi (2023): Trường hợp duy nhất từ sau đại dịch “thoát” khỏi lời nguyền, không gặp biến cố thể chất nào nghiêm trọng.

Trường hợp duy nhất từ sau đại dịch “thoát” khỏi lời nguyền, không gặp biến cố thể chất nào nghiêm trọng. Rodri (2024): Đứt dây chằng chéo trước chỉ một tháng trước khi nhận giải. Hệ quả: nghỉ gần như cả mùa, Man City khủng hoảng và suýt văng khỏi top 4 Premier League.

Đứt dây chằng chéo trước chỉ một tháng trước khi nhận giải. Hệ quả: nghỉ gần như cả mùa, Man City khủng hoảng và suýt văng khỏi top 4 Premier League. Dembele (2025): Giờ đây là cái tên mới nhất, ngay trước thời điểm có thể bước lên bục vinh danh.

Những sự trùng hợp này khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu đây chỉ là hệ quả tất yếu của cường độ thi đấu ngày càng khắc nghiệt, hay thực sự có một “lời nguyền” vô hình nào đó đang bủa vây những người chiến thắng?

PSG - tuyển Pháp: căng thẳng bùng nổ

Chấn thương của Dembele không chỉ là vấn đề cá nhân. Nó khơi mào mâu thuẫn công khai giữa PSG và Liên đoàn Bóng đá Pháp. Đội ngũ y tế CLB khẳng định đã cảnh báo về tình trạng quá tải cơ của cầu thủ, nhưng tuyển Pháp vẫn tung anh ra sân.

Trong thông cáo cuối tuần qua, PSG nhấn mạnh: “Đội ngũ y tế của tuyển Pháp đã phớt lờ khuyến cáo và không hề tham khảo ý kiến từ phía CLB. Những sự cố nghiêm trọng và có thể tránh được này cần được xử lý ngay lập tức”. Ngôn từ gay gắt ấy cho thấy sự bất mãn lớn, nhất là khi Dembele vốn đã bỏ lỡ vòng bảng World Cup 2026 vì chấn thương trước đó.

Ngày 22/9, tại Théâtre du Châtelet (Paris), Dembele được dự đoán sẽ giành Quả bóng Vàng, với tỷ lệ cược chỉ ở mức 1.18 - thấp đến mức gần như khẳng định chiến thắng. Thế nhưng, nghịch lý đang hiện ra: danh hiệu lớn nhất sự nghiệp cũng đồng thời mở ra giai đoạn khó khăn nhất. PSG mất ngòi nổ chủ lực ngay đầu mùa, còn bản thân Dembele có nguy cơ bị gián đoạn nhịp điệu thi đấu ở thời điểm quan trọng nhất.

Nếu giành QBV, đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho Dembele.

Bóng đá hiện đại vốn đã khắc nghiệt với mật độ dày đặc và áp lực liên tục. Quả bóng Vàng - biểu tượng của sự công nhận tối thượng - vô tình trở thành “đỉnh núi” mà sau đó cầu thủ phải đối diện với vực sâu: sự quá tải, chấn thương và những trận chiến căng thẳng giữa CLB và ĐTQG.

Có lẽ, “lời nguyền” chẳng phải phép màu huyền bí nào, mà chính là hệ quả của việc vắt kiệt thể lực trong một mùa bóng ngày càng dài, nơi mọi cầu thủ xuất sắc nhất đều phải gánh vác quá nhiều.

Dembele có thể vẫn được vinh danh vào ngày 22/9, và đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho mùa giải phi thường. Nhưng khi nhìn vào danh sách nạn nhân từ Benzema đến Rodri, giờ là Dembele, người ta có quyền lo lắng: liệu Quả bóng Vàng có đang trở thành chiếc “cúp vàng” ám ảnh, nơi vinh quang và bi kịch luôn song hành?