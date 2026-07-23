Quả bóng vàng rơi vào cuộc đua hỗn loạn

World Cup 2026 không giúp xác định ứng viên số một cho Quả bóng vàng, mà còn khiến cuộc đua trở nên khó đoán hơn.

Harry Kane dẫn đầu bảng dự đoán Quả Bóng Vàng sau mùa giải ghi 61 bàn trong 51 trận.

Trong những năm diễn ra World Cup, cuộc đua QBV thường trở nên rõ ràng sau khi giải đấu lớn nhất hành tinh khép lại. Tuy nhiên, World Cup 2026 lại tạo ra hiệu ứng ngược. Những ứng viên sáng giá trước giải không để lại đủ dấu ấn trong màu áo đội tuyển, trong khi hàng loạt cái tên từng đứng ngoài cuộc đua bất ngờ tăng tốc.

Các cầu thủ PSG là ví dụ điển hình cho nhóm sa sút sau World Cup. Trước khi giải đấu tại Bắc Mỹ khởi tranh, Vitinha được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu nhờ mùa giải nổi bật ở cấp CLB. Tuy nhiên, việc Bồ Đào Nha dừng bước trước Tây Ban Nha ngay từ vòng 16 đội khiến vị thế của tiền vệ này suy giảm đáng kể.

Bản thân Vitinha cũng không thể hiện được tầm ảnh hưởng tương xứng với một cầu thủ cạnh tranh danh hiệu cá nhân cao quý nhất. Từ chỗ được xem là ứng viên có khả năng chiến thắng, tiền vệ PSG gần như biến mất khỏi nhóm dẫn đầu sau World Cup.

Ở chiều ngược lại, giải đấu đã đưa nhiều cầu thủ Tây Ban Nha trở lại cuộc đua, nổi bật nhất là Lamine Yamal và Rodri. Chức vô địch thế giới cùng những màn trình diễn nổi bật giúp hai cầu thủ này cải thiện mạnh vị trí trong các bảng dự đoán.

Harry Kane vượt lên

Theo bảng đánh giá của Betfair, Harry Kane hiện dẫn đầu cuộc đua với 19,5% khả năng giành Quả Bóng Vàng. Lamine Yamal đứng thứ hai với 15,78%, theo sau là Lionel Messi với 13,68% và Kylian Mbappe với 11,4%.

Rodri đứng thứ năm với 9,32%. Phía sau tiền vệ Tây Ban Nha là Ousmane Dembele và Jude Bellingham, cùng có tỷ lệ 3,42%. Michael Olise, Erling Haaland và Khvicha Kvaratskhelia lần lượt hoàn thành nhóm 10 ứng viên dẫn đầu.

Kane được đánh giá là cầu thủ sở hữu mùa giải toàn diện nhất. Tiền đạo người Anh giành các danh hiệu cùng Bayern Munich, giúp đội tuyển quốc gia đứng thứ ba tại World Cup và ghi tới 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường.

Thành tích ghi bàn vượt trội giúp Kane tạo ra lợi thế trong một mùa giải không có ứng viên nào thực sự áp đảo. Dù tuyển Anh không thể vào chung kết, vị trí thứ ba cùng đóng góp cá nhân của Kane vẫn đủ giúp anh đứng trên các nhà vô địch thế giới trong bảng dự đoán.

Kane có mùa giải bùng nổ.

Lamine Yamal bám sát phía sau nhờ bộ sưu tập danh hiệu nổi bật. Cầu thủ trẻ của Barcelona giành chức vô địch quốc gia, cúp quốc gia, siêu cúp và World Cup. Khả năng tạo đột biến cùng sức ảnh hưởng ở cả CLB lẫn đội tuyển giúp Lamine trở thành ứng viên nặng ký.

Betfair cho biết bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên quá trình đánh giá liên tục, tính đến thành tích của cả mùa giải thay vì chỉ riêng World Cup. Những yếu tố được xem xét gồm số liệu cá nhân, danh hiệu, kỷ lục, tầm ảnh hưởng tại CLB và đội tuyển, bên cạnh danh tiếng cũng như sức hút truyền thông.

Cách đánh giá này phần nào lý giải việc Kane đứng đầu dù không vô địch thế giới. Quả Bóng Vàng chưa bao giờ chỉ được quyết định bằng một giải đấu kéo dài hơn một tháng, nhất là khi không cầu thủ nào tạo ra khoảng cách rõ rệt so với phần còn lại.

World Cup không phải tất cả

Lịch sử từng chứng kiến nhiều trường hợp chức vô địch World Cup không đủ bảo đảm QBV. Năm 2010, Tây Ban Nha lần đầu lên ngôi vô địch thế giới, nhưng danh hiệu cá nhân cao quý nhất vẫn thuộc về Messi thay vì Andres Iniesta hay Xavi.

Đến năm 2018, Luka Modric giành QBV dù Croatia chỉ về nhì tại World Cup. Tiền vệ này được ghi nhận nhờ màn trình diễn xuất sắc trong cả mùa giải, thay vì chỉ dựa vào thành tích của đội tuyển quốc gia.

Lamine Yamal và Rodri tăng mạnh cơ hội giành Quả Bóng Vàng nhờ chức vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha.

Dù vậy, World Cup vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Lamine Yamal chỉ có khoảng 4% khả năng chiến thắng trước vòng tứ kết, nhưng tỷ lệ này đã tăng lên gần 16% sau khi Tây Ban Nha vô địch.

Rodri còn tạo ra bước tiến mạnh hơn. Trước vòng tứ kết, tiền vệ này chỉ đứng thứ 29 trong danh sách ứng viên. Sau khi được trao danh hiệu cầu thủ hay nhất World Cup, anh vươn lên vị trí thứ năm.

Messi cũng được cải thiện đáng kể cơ hội nhờ hành trình vào chung kết cùng Argentina. Dù không thể bảo vệ chức vô địch, màn trình diễn của tiền đạo 39 tuổi vẫn tạo ra sức nặng lớn về chuyên môn lẫn truyền thông. Fabian Ruiz là một trong những cầu thủ khác được World Cup giúp nâng cao vị thế.

Không giống nhiều năm trước, cuộc đua lần này không có một ứng viên nắm lợi thế tuyệt đối. Kane sở hữu thành tích ghi bàn và mùa giải ổn định, Lamine cùng Rodri có chức vô địch thế giới, Messi tạo dấu ấn ở tuổi 39, còn Mbappe vẫn duy trì những con số cá nhân nổi bật.

World Cup 2026 vì thế không đưa ra câu trả lời cuối cùng. Trái lại, giải đấu chỉ khiến cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng trở thành một trong những cuộc đua khó đoán nhất trong nhiều năm qua.