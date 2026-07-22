Budweiser cùng người hâm mộ mừng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026

Không gian Budweiser Watch Party tại TP.HCM đã thu hút hàng trăm người hâm mộ thức xuyên đêm theo dõi trận chung kết FIFA World Cup.

16 năm chờ đợi của bóng đá Tây Ban Nha được đền đáp bằng chiếc cúp vàng danh giá. Tròn 40 năm Budweiser đồng hành FIFA World Cup trong những khoảnh khắc lịch sử, giữa không gian giao thoa của ký ức cũ và cảm xúc kinh điển mới, người hâm mộ Việt cùng vỡ òa, ăn mừng chiến thắng của tập thể bản lĩnh nhất hành tinh.

Từ rất sớm,nhiều cổ động viên đã có mặt để chọn vị trí đẹp, thưởng thức ẩm thực, hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt trước màn so tài đỉnh cao giữa Argentina và Tây Ban Nha. Sự xuất hiện của nhóm nhạc Da LAB với những bản hit quen thuộc như Thanh xuân, Từ ngày em đến, Bầu trời mới... cùng các trò chơi tương tác, minigame hào hứng càng khuấy động bầu không khí trước giờ bóng lăn.

Không gian Budweiser Watch Party tại The Gangs Central gần như kín chỗ. Ảnh: Budweiser.

Là một người hâm mộ lâu năm của Messi, anh Vương Vĩnh Lộc (phường An Khánh, TP.HCM) cho biết đã chủ động xin nghỉ làm buổi sáng để thoải mái tận hưởng trận đấu trọn vẹn. “Mình là fan Messi từ nhỏ. World Cup 4 năm mới có một lần và đây có thể là giải đấu cuối cùng của Messi. Cơ hội hiếm hoi này mình không thể bỏ lỡ”, anh chia sẻ.

Có mặt cùng nhóm bạn từ đầu buổi, chị Anh Thư (phường Chợ Quán, TP.HCM) cho biết lý do chọn xem bóng đá ở không gian chung: “Nếu ngồi ở nhà một mình giờ này rất buồn, còn ở đây không khí tuyệt vời. Trước trận đấu, mọi người có thể ngồi theo từng nhóm với những câu chuyện riêng, nhưng khi bóng lăn, tất cả đều dán mắt vào màn hình và cùng phản ứng theo mỗi tình huống trên sân. Với một fan trung lập như mình, đội nào thắng cũng vui, quan trọng là được hòa chung không khí với tất cả cổ động viên bóng đá”.

Khán giả theo dõi trận đấu qua màn hình LED tại sự kiện. Ảnh: Budweiser.

Suốt hơn 120 phút diễn ra trận đấu, khán giả tại Budweiser Watch Party trải qua đủ cung bậc cảm xúc theo từng pha bóng. Tiếng hò reo, cái ôm đầu tiếc nuối hay màn ăn mừng đã kết nối những người xa lạ có chung niềm đam mê với trái bóng tròn. Ai cũng chờ đợi để được chứng kiến khoảnh khắc đội bóng mình yêu thích chạm tay đến chiếc cúp vàng danh giá.

Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở phút 106 vào lưới Argentina khiến khán phòng vỡ òa trong niềm vui của người hâm mộ La Roja. Ảnh: Budweiser.

Anh Tín (30 tuổi) chia sẻ: “Tây Ban Nha trận này chơi rất cẩn thận, kiểm soát bóng tốt và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Cả hai đội đều chờ đợi một khoảnh khắc làm nên chuyện và lịch sử đã gọi tên Tây Ban Nha. Tỷ số 1-0 và đây là một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục”.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cổ động viên Tây Ban Nha bùng nổ trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Budweiser.

Dù cổ vũ cho đội bóng nào, trong giây phút nâng cúp vinh quang, tất cả người hâm mộ tại sự kiện Budweiser Watch Party đều sẻ chia cảm xúc đồng điệu với tình yêu bóng đá, khép lại một mùa World Cup đáng nhớ.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.