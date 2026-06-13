Qatar và Thụy Sĩ tranh lợi thế ở bảng B World Cup 2026

Được đánh giá cao hơn đối thủ Qatar, Thụy Sĩ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân tại World Cup 2026.

Đội tuyển Qatar tham dự vòng chung kết World Cup lần thứ hai trong lịch sử sau kỳ giải năm 2022 với tư cách chủ nhà. Bốn năm trước, đại diện Tây Á phải dừng bước ngay từ vòng bảng và hiện đặt mục tiêu cải thiện thành tích tại giải đấu lần này.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Qatar đang khiến người hâm mộ lo lắng. Đoàn quân của HLV Julen Lopetegui giành vé dự World Cup sau chiến thắng 2-1 trước UAE vào tháng 10 năm ngoái, nhưng kể từ đó họ đã trải qua sáu trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Trong hai trận giao hữu cuối cùng trước giải, Qatar thua CH Ireland 0-1 rồi hòa El Salvador 1-1.

Dù vậy, bảng B được đánh giá khá cân bằng, tạo cơ hội cho Qatar cạnh tranh một suất đi tiếp. Một kết quả tích cực trước Thụy Sĩ sẽ giúp đội bóng này nuôi hy vọng lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out World Cup.

Ở phía đối diện, Thụy Sĩ bước vào giải đấu với nhiều kinh nghiệm hơn hẳn. Đây là lần thứ 13 đại diện châu Âu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thành tích tốt nhất của Thụy Sĩ tại World Cup là ba lần vào tứ kết, vào các năm 1934, 1938 và 1954. Đội bóng của HLV Murat Yakin cũng đang sở hữu phong độ ổn định khi chỉ thua một trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trước thềm World Cup, họ thắng Jordan 4-1 và hòa Australia 1-1.

Lịch sử đối đầu ghi nhận Qatar từng đánh bại Thụy Sĩ 1-0 trong trận giao hữu năm 2018. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và sự ổn định hiện tại, đại diện châu Âu vẫn được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc chạm trán mở màn bảng B.