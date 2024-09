PV GAS sẵn sàng cấp LNG cho khách hàng công nghiệp tại miền Bắc

Theo xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu, PV GAS đang thực hiện những bước đi chiến lược nhằm dịch chuyển sang mô hình kinh doanh năng lượng tích hợp, đa dạng hóa các sản phẩm khí đường ống, LPG, CNG và LNG.

PV GAS nhấn mạnh việc sẵn sàng cấp LNG cho các khách hàng công nghiệp trên phạm vi toàn quốc kể từ tháng 9 là một quyết tâm đòn bẩy, không chỉ giúp Tổng công ty mở rộng phạm vi cung ứng mà còn gia tăng đáng kể khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu năng lượng đa dạng của thị trường hiện nay.

Sự kết hợp giữa các sản phẩm năng lượng đa dạng và phương thức cung cấp linh hoạt từ vận chuyển bằng đường ống, đường bộ, đường thủy và sắp tới là đường sắt giúp PV GAS đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghiệp nặng, sản xuất và các hộ gia đình. Điều này giúp đảm bảo nguồn cung năng lượng liên tục, ổn định với chi phí tối ưu cho khách hàng trên khắp cả nước.

Theo PV GAS, LNG là hiện thực và tương lai của năng lượng xanh, sạch và bền vững trong chuỗi các sản phẩm năng lượng đang được cung cấp hiện nay, bởi đây là nguồn năng lượng xanh với hiệu suất cao, ít phát thải khí nhà kính nhất so với các loại năng lượng hóa thạch khác. Hiện nay, LNG không chỉ được sử dụng trong các nhà máy điện để thay thế than đá, mà còn được sử dụng rộng rãi để phục vụ sản xuất công nghiệp.

PV GAS nhận định thị trường LNG sẽ là một tiềm năng lớn, với xu hướng giảm phát thải CO2 và chuyển đổi năng lượng, cùng nhu cầu sử dụng LNG tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày càng tăng mạnh. Do đó, Tổng công ty định hướng LNG là sản phẩm mũi nhọn và chủ đạo trong chiến lược mở rộng thị trường.

PV GAS đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng LNG, bao gồm các kho chứa, cảng tiếp nhận và hệ thống phân phối trên cả nước. Đặc biệt, Tổng công ty sẵn sàng cấp LNG cho các đối tác là khách hàng công nghiệp trên phạm vi toàn quốc kể từ tháng 9 này.

Bước chuyển mình sang mô hình kinh doanh mới - kinh doanh năng lượng tích hợp, với sản phẩm mới - LNG, kết hợp phương thức vận chuyển mới - đường sắt, được kỳ vọng không chỉ giúp PV GAS giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp khí tại Việt Nam mà còn tạo lập những cơ hội phát triển mới trong tương lai.

Sự chuyển dịch này là chìa khóa để tăng cường khả năng cạnh tranh, là động lực mới để đảm bảo sự phát triển bền vững của PV GAS, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh của đất nước.

