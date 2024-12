PV GAS NCSP tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội năm 2024

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và các đối tác trong dự án Đường ống Khí Nam Côn Sơn đã triển khai chương trình an sinh xã hội tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2024, với tổng giá trị 940 triệu đồng.

Khánh thành và đưa vào sử dụng “Không gian vui chơi và đọc sách cho em”.

Vừa qua, PV GAS - Nhà điều hành Hợp doanh và các bên đối tác trong Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh Đường ống Khí Nam Côn Sơn là ZN Asia Ltd. và Perenco A.S, Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (PV GAS NCSP) đã triển khai chương trình an sinh xã hội trọng điểm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2024, với tổng giá trị lên đến 940 triệu đồng.

Chương trình tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục và xây nhà đại đoàn kết. Trong đó, PV GAS NCSP luôn dành ưu tiên ngân sách cho các hoạt động phát triển giáo dục với tổng chi phí gần 600 triệu đồng để triển khai các hoạt động nhân ái và thiết thực như trao tặng học bổng cho các học sinh - sinh viên xuất sắc, hỗ trợ cơ sở vật chất và các trang thiết bị dạy và học cho các trường tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong năm 2024, PV GAS NCSP đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội quan trọng, bao gồm hỗ trợ cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học cho nhiều trường học trị giá gần 500 triệu đồng; trao 50 suất học bổng Nam Côn Sơn trị giá 100 triệu đồng cho các em học sinh xuất sắc, nhà nghèo, hiếu học và vượt khó vươn lên thông qua Hội Khuyến học tỉnh; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết qua “Quỹ người nghèo” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với trị giá 90 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ trang thiết bị y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người nghèo tại Bệnh viện Bà Rịa với kinh phí hơn 100 triệu đồng, đồng thời thực hiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phối hợp với Sở Y tế và Trung tâm Mắt hỗ trợ 150 triệu đồng cho chương trình Khúc xạ học đường.

Ngày 19/11, PV GAS NCSP đã phối hợp cùng Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức trao tài trợ “Không gian vui chơi và đọc sách cho em” cho Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (huyện Long Điền), Tiểu học Long Hương (TP Bà Rịa) và Tiểu học Trần Quốc Toản (thị xã Phú Mỹ).

Với chi phí 50 triệu đồng cho mỗi trường, PV GAS NCSP đã góp phần tạo không gian cho trẻ em được khám phá, trải nghiệm, phát triển thể chất, phát triển niềm yêu thích đọc sách, góp phần giáo dục các mầm non phát triển toàn diện. Mỗi không gian đẹp ấy bao gồm khu vui chơi có các trò chơi an toàn như bập bênh, thú nhún, xích đu, đu quay; không gian đọc sách có mái che, tủ đựng sách, băng ghế và thảm cỏ nhân tạo sạch và hấp dẫn.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp PV GAS NCSP đồng hành cùng Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai chương trình này nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng học tập tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2024, “Không gian vui chơi và đọc sách cho em” được công nhận là một trong 9 mô hình dân vận khéo tiêu biểu và PV GAS NCSP được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng bằng khen.

Không gian văn hóa và giao lưu được thầy trò yêu thích.

Các chương trình hỗ trợ an sinh xã hội của PV GAS NCSP với ý nghĩa thiết thực và mang tính đồng hành bền vững đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các thế hệ người dân, trở thành nguồn động viên để các gia đình còn khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Bên cạnh đó, mối quan hệ hợp tác giữa chính quyền, người dân địa phương và PV GAS trong việc bảo vệ an ninh, an toàn các công trình hệ thống khí ngày càng trở nên bền chặt và phát triển.

Một lần nữa, PV GAS và các bên đối tác trong Hợp doanh Đường ống Khí Nam Côn Sơn đã giữ đúng cam kết đồng hành cùng Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện hiệu quả các dự án và chương trình an sinh xã hội hàng năm, góp phần vào công cuộc phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.