PV GAS và PV Power ký hợp đồng cấp LNG cho nhà máy điện Nhơn Trạch

Nhằm đáp ứng các cam kết của Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đang có những nỗ lực lớn tham gia quá trình chuyển đổi năng lượng quốc gia. Trong đó, hai đơn vị thành viên Petrovietnam là PV GAS và PV Power đang tiên phong cung cấp, sử dụng LNG nhập khẩu để sản xuất điện phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước.

PV Power đang đầu tư nhiều dự án điện sử dụng LNG có quy mô lớn như dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Cùng với đó, PV Power cũng đang trong quá trình chuyển đổi một số nhà máy điện sử dụng khí tự nhiên sang LNG.

Với mục tiêu đáp ứng cam kết của Chính phủ tại COP26 về đạt được Net Zero vào năm 2050 và hoàn thành Quy hoạch Điện VIII, PV GAS đã và đang tích cực triển khai các bước chuyển dịch năng lượng tích cực.

Việc sẵn sàng cung cấp khối lượng khí tương ứng một chuyến tàu chứa LNG nhập khẩu, lần đầu tiên tập trung phục vụ dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, tiếp tục khẳng định vị thế của PV GAS là doanh nghiệp tiên phong và chủ lực trong lĩnh vực khí nói chung và LNG nói riêng, duy nhất đủ năng lực đáp ứng nhu cầu năng lượng sạch ngày càng cao cho nền kinh tế - xã hội nước nhà.

Phát biểu tại lễ ký, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT PV GAS và ông Hoàng Văn Quang, Chủ tịch HĐQT PV Power nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng của hai tổng công ty nói riêng và của Petrovietnam nói chung trong lộ trình đưa nguồn LNG nhập khẩu thành nhiên liệu chính cung cấp cho các nhà máy điện chạy khí tại Việt Nam, từng bước thay thế cho nguồn khí tự nhiên đang suy giảm nhanh chóng tại khu vực Đông Nam Bộ.

Đây cũng là sự khẳng định quyết tâm đồng lòng đồng sức, tăng cường phối hợp và hợp tác để giữ vững vị trí đầu tàu trong ngành công nghiệp năng lượng đất nước của hai tổng công ty và của Petrovietnam; tiếp tục vững vàng thực hiện "Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia" đã được Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, ông Huỳnh Quang Hải, Phó tổng giám đốc PV GAS và ông Nguyễn Kiên, Phó tổng giám đốc PV Power đã đại diện cho hai tổng công ty thực hiện nghi thức ký hợp đồng trước sự chứng kiến và chúc mừng của lãnh đạo hai bên.

Cũng để ghi dấu ấn đặc biệt cho lễ ký quan trọng này, các vị đại biểu đã vui mừng chứng kiến sự kiện PV GAS đồng hành với cuộc thi "Đặt tên cho em bé hà mã" của Vườn Thú Hà Nội.

Trong những ngày qua, Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đang cùng chia sẻ một bất ngờ tuyệt vời, khi lần đầu tiên tại Vườn Thú Hà Nội có một chú hà mã con chào đời.

Đây được xem là một tín hiệu đáng mừng trong công tác bảo vệ thiên nhiên, truyền tải thông điệp tích cực về việc chăm nuôi, bảo tồn loài hà mã trong điều kiện vườn thú, xây dựng môi trường hài hoà chung sống giữa con người và các loài động vật trên hành tinh của chúng ta.

Để hưởng ứng và lan toả tinh thần ấy, Vườn Thú Hà Nội đã phát động cuộc thi "Đặt tên cho em bé hà mã" với đối tượng tham dự là các cá nhân, tổ chức, trẻ em yêu mến Vườn Thú Hà Nội trong suốt hơn 50 năm qua.

Là doanh nghiệp kinh doanh hàng đầu trong lĩnh vực nguyên liệu xanh, cung cấp nguồn khí sạch, hướng tới mục tiêu cùng cộng đồng, đối tác phát triển bền vững theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, PV GAS cũng là nhà bảo trợ, đối tác của những chương trình hành động xanh, thuận theo tự nhiên và nâng đỡ các dự án phát triển xã hội, bảo vệ môi trường.

PV GAS đã quyết định đồng hành với cuộc thi "Đặt tên cho em bé hà mã" của Vườn Thú Hà Nội như một hoạt động ý nghĩa, trong chuỗi chương trình hành trình năng lượng xanh.

Các lãnh đạo PV GAS và PV Power đã thể hiện sự ủng hộ với Vườn Thú Hà Nội, mong muốn bé hà mã sẽ nhận được một cái tên thật đáng yêu và ý nghĩa, lớn lên khoẻ mạnh và vui vẻ, mang đến những thông điệp tích cực cho mọi người.

Trong không khí phấn khởi và chia sẻ của lễ ký, hai tổng công ty cùng thể hiện hy vọng và niềm tin chuyến tàu LNG đầu tiên sẽ cung cấp hiệu quả, kịp thời cho quá trình chạy thử các nhà máy điện đúng tiến độ dự án, góp phần cung cấp điện cho toàn khu vực Đông Nam Bộ nói riêng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia nói chung.

