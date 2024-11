PV GAS hưởng ứng 63 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) không ngừng nỗ lực để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao phó.

Ngành Dầu khí Việt Nam hình thành từ ước nguyện lớn lao của Đảng, Bác Hồ và cả dân tộc. Trong suốt chặng đường 63 năm đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, vươn lên trở thành một ngành kinh tế quan trọng hàng đầu, đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và góp phần khẳng định chủ quyền, giữ gìn an ninh biển đảo của Tổ quốc.

Hưởng ứng 63 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2024), năm 2024 với tinh thần “Một đội ngũ, Một mục tiêu”, đồng bộ hệ thống, đồng hành liên tục, nắm bắt vận hội mới, PV GAS đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, các công trình, nhà máy vận hành liên tục, hiệu quả, an toàn góp phần giúp Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu kể hoạch được giao.

PV GAS được vinh danh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ chính trị.

Cũng nhân dịp này, nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục bồi đắp truyền thống, nuôi dưỡng khát vọng, củng cố niềm tin, thúc đẩy các giải pháp thấm sâu, nâng tầm văn hóa Petrovietnam, PV GAS đã tổ chức truyên truyền trực quan kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam trên các công trình, dự án, nhà máy, tàu thuyền, giàn khoan, trụ sở làm việc của đơn vị.

Chuỗi hoạt động liên quan đến ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

PV GAS cũng phối hợp tổ chức các hoạt động tập thể, sinh hoạt của các tổ chức đoàn, đội để truyền thông nội bộ và giáo dục truyền thống tự hào, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tri ân những thế hệ đi trước, tới những cán bộ lão thành, những người đã cống hiến tâm huyết, sức lực và cả máu xương cho sự lớn mạnh của ngành dầu khí hôm nay; để từ đó thêm trân trọng quá khứ, kế thừa truyền thống hào hùng của các thế hệ đi trước, với tinh thần “Một đội ngũ, Một mục tiêu” quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao.