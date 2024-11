PVFCCo và PV GAS tăng cường hợp tác toàn diện, bền vững

Mới đây, PV GAS và PVFCCo, hai tổng công ty trụ cột của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi thảo luận và trao đổi các nội dung về nguồn cung và giá khí, các giải pháp kinh doanh cho giai đoạn 2024-2025 và các năm tiếp theo, cũng như các cơ hội hợp tác dựa trên thế mạnh của mỗi đơn vị.

Sau khi thống nhất các nội dung, đại diện hai bên đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác, đánh dấu bước tiến quan trọng, thể hiện quyết tâm tăng cường liên kết và phát triển bền vững.

PV GAS với sứ mệnh đảm bảo nguồn cung cấp khí tự nhiên và PVFCCo với vai trò tiên phong trong sản xuất phân bón và hóa chất đã phối hợp tận dụng nguồn tài nguyên khí tự nhiên để sản xuất phân đạm, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Hiện tại, nguồn khí tự nhiên cung cấp cho các nhà máy đạm tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ đạt 1,1 tỷ m3/năm, đáp ứng 70% nhu cầu phân đạm của cả nước. Từ năm 2006 đến nay, việc duy trì nguồn khí ổn định cho các nhà máy đã góp phần quan trọng trong ổn định sản xuất và đảm bảo an ninh năng lượng.

Ngoài ra, các kế hoạch sử dụng và bảo dưỡng nguồn khí cũng được thực hiện chặt chẽ theo hợp đồng dài hạn nhằm tối ưu hóa nguồn cung.

Tại cuộc họp ký kết, lãnh đạo PV GAS và PVFCCo khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa hai bên không chỉ là quan hệ người bán hàng - khách hàng mà còn là "anh em một nhà" dưới mái nhà Petrovietnam. Do đó, trước bối cảnh nguồn khí nội địa suy giảm, hai đơn vị cam kết hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm các giải pháp phát triển bền vững chung trong thời gian tới.

Thỏa thuận này giúp phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, mở ra cơ hội cung cấp và tiêu thụ hiệu quả nguồn khí trong nước, tìm kiếm nguồn nhập khẩu LNG phù hợp, đẩy mạnh kinh doanh hóa chất nội địa.

Đồng thời, PV GAS và PVFCCo cam kết tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo nguồn cung dài hạn, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và liên kết trong chuỗi giá trị dầu khí.

Lãnh đạo hai bên kỳ vọng sẽ cùng tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai các nội dung hợp tác một cách hiệu quả, nhanh chóng đem lại những kết quả cụ thể.

