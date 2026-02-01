PSV vùi dập Feyenoord, bỏ xa 17 điểm trên đỉnh bảng

PSV tạo ra màn khởi đầu choáng ngợp, ghi ba bàn trong 17 phút đầu để đánh bại Feyenoord 3-0 và tiến thêm một bước dài tới chức vô địch Eredivisie.

PSV tiến gần ngôi vương tại giải VĐQG Hà Lan.

PSV tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội ở mùa giải 2025/26 khi giành chiến thắng đậm 3-0 trước Feyenoord trong trận cầu tâm điểm vòng đấu 21 Eredivisie diễn ra tối 1/2. Kết quả này giúp PSV nới rộng khoảng cách với chính đối thủ bám đuổi lên tới 17 điểm trên bảng xếp hạng.

Thi đấu trên sân Philips Stadion, PSV sớm áp đặt thế trận bằng nhịp độ tấn công dồn dập. Ngay phút thứ 10, đội chủ nhà mở tỷ số. Từ quả tạt chính xác bên cánh phải của Joey Veerman, Armando Obispo băng vào đánh đầu cận thành, không cho thủ môn Timon Wellenreuther cơ hội cản phá.

Chỉ ba phút sau, Feyenoord tiếp tục trả giá vì sự lúng túng nơi hàng thủ. Wellenreuther đấm bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Guus Til dễ dàng đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0. Đó cũng là bàn thắng thứ 12 của Til tại Eredivisie mùa này.

Cơn ác mộng của đội khách chưa dừng lại. Phút 17, từ một tình huống triển khai thiếu an toàn của Feyenoord, Paul Wanner có pha xử lý đầy đồng đội trước khi căng ngang để Ismael Saibari đệm bóng vào lưới trống. Ba bàn thua chỉ trong 17 phút khiến Feyenoord rơi vào thế sụp đổ sớm nhất lịch sử CLB ở Eredivisie.

Bước sang hiệp hai, HLV Robin van Persie buộc phải thực hiện hai sự thay đổi người nhằm cải thiện tình hình. Tuy nhiên, thế trận vẫn nằm trong tầm kiểm soát của PSV. Đội chủ nhà tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội, trong đó Til và Couhaib Driouech đều có thêm những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng không tận dụng thành công.

Những phút cuối càng trở nên tồi tệ với Feyenoord khi Goncalo Borges nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo với Driouech. Chơi thiếu người, đội khách không còn khả năng tạo ra phản kháng.

Theo thống kê, PSV tạo ra 1,95 bàn thắng kỳ vọng (xG), trong khi Feyenoord chỉ đạt 0,35. Chiến thắng thuyết phục này giúp thầy trò Peter Bosz tiến thêm một bước lớn tới ngôi vô địch, khi mùa giải vẫn còn 13 vòng đấu phía trước.