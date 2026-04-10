PSG thưởng lớn

Sau mùa giải 2024/25 được xem là thành công nhất trong lịch sử, ban lãnh đạo PSG đã ghi nhận đóng góp của toàn bộ đội ngũ nhân viên bằng khoản tiền thưởng đáng kể.

Theo L'Equipe, PSG quyết định chi khoản thưởng tập thể dành cho khoảng 700 nhân viên đang làm việc tại CLB. Thông báo được đưa ra bởi Tổng giám đốc Victoriano Melero trong bối cảnh đội bóng vừa trải qua một mùa giải thành công trên mọi đấu trường.

Cụ thể, mỗi nhân viên sẽ nhận khoản thưởng 4.500 euro trong năm 2025, trước khi tiếp tục nhận thêm 640 euro vào năm 2026. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng của các bộ phận hậu cần, vận hành và quản lý, những yếu tố góp phần làm nên thành công chung của đội bóng thủ đô nước Pháp.

Mùa giải vừa qua chứng kiến PSG lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang tại Champions League, bên cạnh việc giành thêm nhiều danh hiệu ở các cấp độ khác nhau. Thành tích này không chỉ nâng tầm vị thế CLB trên bản đồ bóng đá châu Âu mà còn mang lại cú hích lớn về mặt tài chính.

Báo cáo cho thấy PSG đã đạt mức ngân sách kỷ lục lên tới 837 triệu euro, phản ánh rõ nét sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về chuyên môn lẫn thương mại. Theo nguồn tin, khoản thưởng nói trên không chỉ gắn liền với chiến tích tại Champions League mà còn dựa trên hiệu suất tổng thể của toàn CLB trong suốt mùa giải.

Ở mùa giải hiện tại, PSG cũng đang thu về khoản tiền thưởng hấp dẫn từ UEFA nhờ tiến vào vòng tứ kết Champions League.

Chiến thắng thuyết phục của PSG Chiến thắng 2-0 trước Liverpool vào rạng sáng nay tại vòng tứ kết Champions League là một lời khẳng định cho những ai dám thách thức PSG trong cuộc đua vô địch.