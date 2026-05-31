PSG không chỉ bảo vệ thành công chức vô địch Champions League sau chiến thắng trước Arsenal rạng sáng 31/5 mà còn thu về khoản tiền thưởng khổng lồ từ UEFA.

PSG giàu to nhờ vô địch Champions League. Ảnh: Reuters.

Sau hành trình kéo dài suốt nhiều tháng với hàng loạt thử thách từ vòng phân hạng đến các trận đấu loại trực tiếp, PSG một lần nữa khẳng định vị thế của mình tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Ngoài việc giành hai chức vô địch Champions League liên tiếp, một cột mốc lịch sử của CLB, đội bóng thủ đô Paris còn nhận được khoản thưởng đáng kể từ UEFA.

Theo cơ cấu phân bổ tiền thưởng của UEFA, đội vô địch Champions League được nhận 25 triệu euro cho chiến thắng ở trận chung kết. Còn đội á quân nhận 18,5 triệu euro.

Tuy nhiên, con số trên chỉ là một phần trong khoản tiền thưởng mà PSG nhận được. Nếu tính cả các khoản thu từ phí tham dự, thành tích ở các vòng đấu, cũng như doanh thu liên quan đến bản quyền truyền hình và hệ số thành tích, đội bóng nước Pháp bỏ túi số tiền rất lớn.

L'Equipe ước tính tổng doanh thu mà PSG kiếm được từ chiến dịch Champions League mùa này dao động từ 150 đến 160 triệu euro. Đây là con số đủ sức tạo ra khác biệt lớn trên thị trường chuyển nhượng và giúp đội bóng tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh với những ông lớn hàng đầu châu Âu trong các mùa giải tới.

Với chiếc cúp bạc danh giá cùng khoản tiền thưởng khổng lồ, PSG đã khép lại mùa giải theo cách hoàn hảo nhất.

Luis Enrique nói gì về Arsenal trước chung kết Champions League Màn phỏng vấn giữa HLV trưởng PSG với TNT Sports sáng 29/5 cho chúng ta thấy cái nhìn thận trọng của chiến lược gia người Tây Ban Nha trước trận đấu quan trọng nhất mùa giải.