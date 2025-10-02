PSG dạy cho Barcelona bài học đắt giá

Trận đại chiến tại Montjuïc khép lại với chiến thắng 2-1 cho PSG, nhưng dư âm vượt xa tỷ số.

Lamine Yamal "tắt điện" trước sự truy cản của Nuno Mendes.

Báo chí quốc tế đồng loạt ca ngợi “bài học” mà Luis Enrique và các học trò gửi tới Barcelona: bản lĩnh, sức mạnh thể chất và sự lạnh lùng của một nhà vô địch thật sự.

Barcelona nhập cuộc đầy tự tin, thậm chí vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Ferran Torres. Nhưng trong một đêm mà thể lực và sự kiên định là yếu tố quyết định, PSG cho thấy sự khác biệt.

Tờ Le Parisien gọi đó là chiến thắng của “những nhà vô địch”, nhấn mạnh khả năng kiểm soát tuyến giữa và đặc biệt là cuộc chiến khốc liệt nơi hành lang giữa Nuno Mendes và Lamine Yamal. Trong 90 phút ấy, Luis Enrique biến Montjuïc thành sân khấu cho màn trình diễn đầy bản lĩnh của đội bóng Paris.

Trong khi đó, L’Équipe nhấn mạnh: “Một nhà vô địch châu Âu thực thụ”. PSG thi đấu mà không có một nửa đội hình chính, trong đó vắng cả bộ ba tấn công quen thuộc. Vậy nhưng, họ vẫn đủ sức lội ngược dòng bằng sự bền bỉ và ý chí sắt đá. Cú dứt điểm muộn của Gonçalo Ramos không chỉ đem về ba điểm, mà còn khẳng định DNA của một tập thể biết cách chiến thắng ngay cả trong nghịch cảnh.

PSG dù không có lực lượng mạnh nhất vẫn đánh bại Barca.

Báo Anh đồng loạt thừa nhận Barca đã lép vế. The Guardian mô tả bàn thắng quyết định là “cú sút thứ 26 của một đêm đầy mệt mỏi”, bắt đầu từ pha bứt tốc của Kang-in Lee và kết thúc bằng sự lạnh lùng của Ramos. The Times lại chỉ ra: PSG “che mờ Rashford và Lamine Yamal”, bất chấp việc họ phải xoay tua lực lượng.

Ở Đức, Bild cho rằng Barcelona “mất dần nhịp độ”, để PSG chiếm lĩnh hiệp hai. Còn tại Bồ Đào Nha, A Bola hóm hỉnh miêu tả: “Nhảy múa, lắt léo và, cuối cùng, Gonçalo Ramos” - một bức tranh giàu cảm xúc cho màn kết liễu trận đấu.

Báo Italy La Gazzetta dello Sport thì khẳng định: Luis Enrique “mỉm cười” khi thấy học trò thắng cả về thể lực lẫn kiểm soát bóng, buộc Barcelona nhận thất bại đầu tiên mùa này.

Điểm chung trong tất cả dòng tường thuật ấy là sự thừa nhận PSG đã thắng không chỉ nhờ chiến thuật, mà còn vì bản lĩnh của một tập thể từng lên ngôi ở châu Âu. Họ biết cách chịu đựng áp lực, chờ thời cơ và tung đòn chí mạng. Ngược lại, Barca phơi bày vấn đề quen thuộc: khởi đầu hứng khởi nhưng hụt hơi ở cuối trận, cùng những sai lầm phòng ngự chí mạng.

Có lẽ, như The Athletic nhận xét, trận thua này không đơn thuần là mất điểm. Nó chỉ ra “lỗ hổng trong hệ thống” của Hansi Flick, và có thể trở thành cú đánh để lại dư âm lâu dài. Khi mà The Het Nieuwsblad gọi đây là “chiến thắng sẽ còn vang vọng”, có lẽ Barcelona sẽ phải mất nhiều thời gian để tìm lại sự cân bằng.

Một chiến thắng, một thất bại, nhưng trên hết là một thông điệp: PSG của Luis Enrique không chỉ mạnh về con người, mà còn sở hữu cái chất của kẻ chinh phục. Và đó chính là “bài học chói sáng” dành cho Barcelona.