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Thể thao

PSG đại thắng với 5 bàn nhờ công Hakimi

  • Thứ bảy, 31/10/2026 05:33 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Achraf Hakimi tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo, giúp PSG ngược dòng đánh bại Le Havre 5-1 ở vòng 9 Ligue 1 rạng sáng 31/10.

Hakimi góp dấu giày vào cả 5 bàn thắng của PSG. Ảnh: Reuters.

PSG có chuyến làm khách không dễ dàng trước Le Havre dù chủ nhà đang đứng cuối bảng và chưa biết thắng tại Ligue 1 mùa này. Thậm chí, nhà đương kim vô địch còn bị dội gáo nước lạnh khi Josh Maja ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay phút 18.

Tuy nhiên, Le Havre không thể duy trì lợi thế quá lâu. Achraf Hakimi lập tức trở thành người hùng trong màn ngược dòng của đội khách. Hậu vệ người Morocco kiến tạo cho Mika Godts gỡ hòa, trước khi tự mình ghi bàn đưa PSG vượt lên dẫn 2-1 trong hiệp một.

Đó mới chỉ là khởi đầu cho màn trình diễn xuất sắc của Hakimi. Ngôi sao mang áo số 2 tiếp tục khiến hàng thủ Le Havre khốn đốn bằng tốc độ, khả năng di chuyển và những pha xử lý quyết đoán.

Anh hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp bằng một pha xâm nhập vòng cấm đầy sắc bén ở phút 69. Đáng chú ý, Hakimi còn có thêm một pha kiến tạo cho Senny Mayulu, nâng dấu ấn cá nhân lên 3 bàn thắng và 2 đường chuyền thành bàn.

PSG cũng cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể. Luis Enrique mạnh dạn xoay tua khi để Vitinha, Fabian Ruiz, Desire Doue và Willian Pacho ngồi ngoài. Dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn kiểm soát được thế trận và tăng tốc đúng thời điểm để tạo nên chiến thắng cách biệt.

Chiến thắng 5-1 giúp PSG tiếp tục củng cố ngôi đầu Ligue 1. Nhưng tâm điểm của trận đấu chắc chắn thuộc về Achraf Hakimi. Với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo, hậu vệ người Morocco có màn trình diễn vượt xa vai trò phòng ngự quen thuộc, khẳng định tầm ảnh hưởng đặc biệt trong hệ thống của Enrique.

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