PSG chật vật vào vòng 1/8 Champions League

Rạng sáng 26/2, PSG hòa Monaco 2-2 ở play-off lượt về, qua đó giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 5-4.

PSG gặp nhiều khó khăn trước đối thủ cùng giải đấu.

Paris Saint-Germain (PSG) tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương UEFA Champions League bằng tấm vé vào vòng 16 đội mùa thứ 14 liên tiếp. Tuy nhiên, trận hòa 2-2 trước AS Monaco ở lượt về, trong bối cảnh đối thủ chỉ còn 10 người, để lại không ít băn khoăn về bản lĩnh và sự ổn định của nhà đương kim vô địch châu Âu.

Monaco nhập cuộc đầy quyết tâm khi buộc phải lật ngược thế cờ sau thất bại ở lượt đi. Ngay những phút đầu, họ suýt san bằng tổng tỷ số khi Maghnes Akliouche đột phá rồi kiến tạo cho Mamadou Coulibaly, nhưng cơ hội trôi qua đáng tiếc. Đội khách duy trì sức ép và được đền đáp trước giờ nghỉ. Từ đường tạt của Caio Henrique, Coulibaly làm tường để Akliouche dứt điểm tinh tế, đưa Monaco vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện đầu hiệp hai khi Coulibaly nhận thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi với Achraf Hakimi. Chơi hơn người, PSG lập tức tăng tốc. Desire Doue thoải mái đi bóng trước khi kiến tạo cho Marquinhos gỡ hòa. Ít phút sau, Khvicha Kvaratskhelia tận dụng sai lầm của thủ môn Philipp Kohn để nâng tỷ số lên 2-1.

Monaco không bỏ cuộc và có bàn gỡ muộn nhờ công Jordan Teze, nhưng quãng thời gian ít ỏi không đủ để họ tạo nên điều kỳ diệu. Đối thủ tiếp theo chờ thầy trò Luis Enrique là Barcelona hoặc Chelsea.