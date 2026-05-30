PSG bảo vệ ngôi vương Champions League sau loạt luân lưu

Giấc mơ chinh phục UEFA Champions League đầu tiên trong lịch sử Arsenal đã tan vỡ theo cách đau đớn nhất. Tại Budapest, "Pháo thủ" đã ở rất gần thiên đường, nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn Paris Saint-Germain nâng cao chiếc cúp danh giá sau loạt sút luân lưu cân não.
Tiếng còi mãn cuộc khép lại một hành trình kỳ diệu nhưng dang dở của Arsenal. Họ tiếp tục mang danh đội bóng có số trận tham dự Champions League nhiều nhất mà chưa từng vô địch. Trong khi đó, PSG khẳng định vị thế mới của mình tại châu Âu với chức vô địch thứ hai liên tiếp, còn Luis Enrique chính thức đi vào ngôi đền huyền thoại khi trở thành một trong số ít huấn luyện viên ba lần đăng quang ở đấu trường danh giá nhất lục địa già.
Arsenal vẫn chưa có chức vô địch châu Âu.
Trận chung kết đầu tiên trong lịch sử Champions League giữa một đại diện Anh và một đại diện Pháp khởi đầu hoàn hảo cho Arsenal. Ngay phút thứ 6, từ một tình huống có phần may mắn sau pha phá bóng lỗi của Marquinhos, Kai Havertz tận dụng cơ hội thoát xuống bên cánh trái trước khi tung cú dứt điểm tinh tế vào góc cao khung thành. Bàn thắng sớm khiến hàng vạn cổ động viên Arsenal trên khán đài như vỡ òa trong hy vọng về đêm huy hoàng nhất lịch sử câu lạc bộ.
Với hàng thủ từng giữ sạch lưới tới 9 trận tại Champions League mùa này, Arsenal đã khiến PSG gặp vô vàn khó khăn trong phần lớn thời gian thi đấu. Đội bóng của Mikel Arteta kiểm soát tốt các mũi nhọn nguy hiểm bên phía đối thủ trong hiệp đấu đầu tiên.
Tuy nhiên, đẳng cấp của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Phút 65, Khvicha Kvaratskhelia bị phạm lỗi trong vùng cấm và Ousmane Dembele lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Dembele ghi bàn duy nhất cho PSG.
Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực không biết mệt mỏi của cả hai đội nhưng không bên nào tìm được bàn thắng quyết định.
Trên chấm luân lưu, sự khắc nghiệt của bóng đá đã giáng đòn mạnh vào Arsenal. Sau khi Eberechi Eze đá hỏng, David Raya thắp lại hy vọng bằng một pha cản phá xuất thần. Thế nhưng ở loạt sút quyết định, Lucas Beraldo thực hiện thành công cho PSG, trong khi Gabriel Magalhaes đưa bóng vọt xà trong nỗi thất vọng tột cùng.
Người hâm mộ PSG và Arsenal diễu hành trước chung kết Champions League
Hai tiếng trước thềm chung kết Champions League 2025/26, người hâm mộ PSG và Arsenal đã tập trung, diễu hành ở khu vực gần sân vận động Puskas. Chính quyền địa phương huy động lực lượng an ninh để đảm bảo không xảy ra sự cố.
An ninh thắt chặt trước giờ bóng lăn. Ảnh: Reuters.
Luis Enrique và PSG trước cơ hội làm nên lịch sử
Luis Enrique và PSG đứng trước cơ hội trở thành tập thể tiếp theo, sau Real Madrid vào năm 2017, bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. Ở trận đấu này, PSG cũng được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ.
Sân Emirates rực lửa
Những CĐV không có điều kiện sang Hungary vẫn tập trung đông đảo tại sân Emirates để tiếp lửa cho thầy trò HLV Mikel Arteta. Trước đó, trong buổi tiệc khép lại mùa giải 2025/26, vị thuyền trưởng của Arsenal tự tin tuyên bố với học trò rằng họ sẽ trở thành nhà vô địch châu Âu vào cuối tuần này. Ảnh: Reuters.
Danh sách cầu thủ ra sân của Arsenal
HLV Mikel Arteta để Viktor Gyokeres ngồi dự bị. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Kai Havertz, người từng vô địch Champions League cùng Chelsea.
Danh sách cầu thủ ra sân của PSG
PSG có lực lượng mạnh nhất cho mục tiêu chinh phục ngôi vương Champions League mùa thứ hai liên tiếp.
Dàn sao hai CLB khởi động
Dàn sao hai CLB khởi động trước giờ bóng lăn. Theo đánh giá từ Sky Sports, PSG có 56,3% cơ hội vô địch, trong khi Arsenal có 43,7% cơ hội làm nên lịch sử với ngai vàng châu Âu đầu tiên. Ảnh: Reuters.
Kai Havertz mở tỷ số
6': VÀO! Xuất phát từ sai lầm nơi hàng thủ PSG, Kai Havertz đột phá dũng mãnh bên cánh trái trước khi sút căng từ góc hẹp, không cho thủ môn Matvei Safonov cơ hội cản phá. Havertz đã ghi bàn ở cả hai lần dự chung kết Champions League trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters.
Bóng chạm tay Bukayo Saka trong vùng cấm
16': Bóng chạm tay: Cầu thủ PSG phản ứng mạnh khi thấy Bukayo Saka tự phá bóng đập tay trong vùng cấm. Tuy nhiên, trọng tài chính Daniel Siebert và tổ VAR đều im lặng.
Jamie Carragher nói về tình huống chạm tay của Saka
“Tôi bị sốc. Hoàn toàn sốc. Làm thế nào mà đó lại không phải là bóng chạm tay? Trận đấu này có VAR, có những pha quay chậm từ mọi góc độ, vậy mà tổ trọng tài lại xem xét và cho trận đấu tiếp tục. Nói thật đi, nếu đó là một cầu thủ PSG dùng tay chơi bóng trong vùng cấm của họ, thì 'fan' Arsenal lúc này sẽ phát điên lên mất. Đây là chung kết Champions League, chứ không phải một trận đấu giao hữu cuối tuần", cựu danh thủ Jamie Carragher bình luận.
35': Hiệp một chỉ còn khoảng 10 phút, hàng thủ Arsenal vẫn giữ cự ly, vị trí đầy hợp lý, khiến PSG hoàn toàn bất lực trong việc tiếp cận khung thành. Đến hiện tại, nhà vô địch Pháp mới chỉ có một lần dứt điểm, đó là pha xử lý thiếu chính xác của Fabian Ruiz. Ảnh: Reuters.
45': Hiệp một khép lại với thế chủ động hoàn toàn nghiêng về phía Arsenal. PSG cầm bóng 77%, có 6 lần dứt điểm nhưng đều là những pha sút xa vô hại về phía khung thành của David Raya.
Hiệp hai bắt đầu. Đôi bên chưa có sự thay đổi về nhân sự.
55': PSG có lần đưa bóng đi trúng đích đầu tiên từ đầu trận. Cú đá phạt của Achraf Hakimi vượt qua hàng rào, nhưng bị thủ thành David Raya dễ dàng ôm gọn.
PSG gỡ hòa
64': Trọng tài chính cho PSG hưởng phạt đền sau tình huống Cristhian Mosquera phạm lỗi với Khvicha Kvaratskhelia trong vùng cấm. Dàn sao đến từ Ligue 1 đòi thêm thẻ vàng cho hậu vệ của Arsenal, nhưng trọng tài chính không có phản ứng.
Từ cự ly 11 m, Ousmane Dembele tung cú đá chuẩn xác vào góc xa, đánh lừa David Raya, gỡ hòa 1-1 cho PSG.
77': KHÔNG VÀO! Kvaratskhelia tận dụng sai sót nơi hàng thủ Arsenal để đột phá, trước khi tung cú sút căng, đưa bóng chạm chân một cầu thủ áo đỏ rồi dội cột. Ở ngoài đường biên, HLV Luis Enrique tỏ ra rất tiếc nuối với pha bỏ lỡ của ngôi sao người Georgia.
89': Vitinha tung cú sút quyết đoán từ sát vạch 16,5 m. Bóng đi vọt xà khung thành Arsenal trong gang tấc. Sau tình huống bay người, Raya phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sĩ. Đây cũng là khoảng thời gian quý giá để cầu thủ Arsenal xốc lại đội hình cho quãng thời gian nhạy cảm nhất của trận chung kết.
90+7': Bradley Barcola đột phá rồi tung cú sút đưa bóng đi vào mép ngoài khung thành. PSG phung phí cơ hội và để Arsenal kéo vào hiệp phụ.
Hiệp phụ đầu tiên khép lại với điểm nhấn là tình huống Noni Madueke ngã trong vùng cấm PSG sau pha tranh chấp với Nuno Mendes. Cầu thủ Arsenal phản ứng mạnh nhưng chỉ thu về những tấm thẻ vàng, một trong số đó thuộc về Declan Rice.
