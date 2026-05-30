PSG bảo vệ ngôi vương Champions League sau loạt luân lưu

Rạng sáng 31/5, PSG hòa Arsenal 1-1 sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu trận chung kết trên sân Puskas Arena.

Giấc mơ chinh phục UEFA Champions League đầu tiên trong lịch sử Arsenal đã tan vỡ theo cách đau đớn nhất. Tại Budapest, "Pháo thủ" đã ở rất gần thiên đường, nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn Paris Saint-Germain nâng cao chiếc cúp danh giá sau loạt sút luân lưu cân não.

Tiếng còi mãn cuộc khép lại một hành trình kỳ diệu nhưng dang dở của Arsenal. Họ tiếp tục mang danh đội bóng có số trận tham dự Champions League nhiều nhất mà chưa từng vô địch. Trong khi đó, PSG khẳng định vị thế mới của mình tại châu Âu với chức vô địch thứ hai liên tiếp, còn Luis Enrique chính thức đi vào ngôi đền huyền thoại khi trở thành một trong số ít huấn luyện viên ba lần đăng quang ở đấu trường danh giá nhất lục địa già.

Trận chung kết đầu tiên trong lịch sử Champions League giữa một đại diện Anh và một đại diện Pháp khởi đầu hoàn hảo cho Arsenal. Ngay phút thứ 6, từ một tình huống có phần may mắn sau pha phá bóng lỗi của Marquinhos, Kai Havertz tận dụng cơ hội thoát xuống bên cánh trái trước khi tung cú dứt điểm tinh tế vào góc cao khung thành. Bàn thắng sớm khiến hàng vạn cổ động viên Arsenal trên khán đài như vỡ òa trong hy vọng về đêm huy hoàng nhất lịch sử câu lạc bộ.

Với hàng thủ từng giữ sạch lưới tới 9 trận tại Champions League mùa này, Arsenal đã khiến PSG gặp vô vàn khó khăn trong phần lớn thời gian thi đấu. Đội bóng của Mikel Arteta kiểm soát tốt các mũi nhọn nguy hiểm bên phía đối thủ trong hiệp đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, đẳng cấp của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Phút 65, Khvicha Kvaratskhelia bị phạm lỗi trong vùng cấm và Ousmane Dembele lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực không biết mệt mỏi của cả hai đội nhưng không bên nào tìm được bàn thắng quyết định.

Trên chấm luân lưu, sự khắc nghiệt của bóng đá đã giáng đòn mạnh vào Arsenal. Sau khi Eberechi Eze đá hỏng, David Raya thắp lại hy vọng bằng một pha cản phá xuất thần. Thế nhưng ở loạt sút quyết định, Lucas Beraldo thực hiện thành công cho PSG, trong khi Gabriel Magalhaes đưa bóng vọt xà trong nỗi thất vọng tột cùng.