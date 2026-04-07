PSG 1-0 Liverpool: Bàn mở tỷ số sớm

Rạng sáng 9/4, PSG sớm có bàn vào lưới Liverpool ở tứ kết lượt đi Champions League do công của sao trẻ Desire Doue.

PSG đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu Champions League. Ảnh: Reuters.

Về phía Liverpool, thầy trò HLV Arne Slot đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn. Dù từng giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Parc des Princes ở mùa giải trước, “Lữ đoàn đỏ” hiện không còn duy trì được sự ổn định. Sau quãng nghỉ FIFA Days, Liverpool gây thất vọng khi để thua đậm 0-4 trước Man City tại FA Cup.

Phong độ sa sút khiến Liverpool chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đồng thời nhận tới 15 thất bại từ đầu mùa, con số tệ nhất kể từ mùa giải 2014/15.

Ở chiều ngược lại, PSG thể hiện phong độ ấn tượng. Đội bóng thủ đô nước Pháp vừa giành chiến thắng 3-1 trước Toulouse, trong đó Ousmane Dembele lập cú đúp. Kết quả này giúp PSG nối dài chuỗi thắng lên con số 4 trên mọi đấu trường.

Không chỉ thăng hoa ở Ligue 1, PSG còn cho thấy bản lĩnh tại Champions League khi toàn thắng trong 4 lần gần nhất góp mặt ở vòng tứ kết. Đáng chú ý, đại diện nước Pháp cũng đang sở hữu chuỗi 7 trận bất bại trước các đội bóng Anh tại đấu trường này.

Dù vậy, lịch sử đối đầu giữa hai đội vẫn khá cân bằng khi mỗi bên đều có 3 chiến thắng trong các lần chạm trán chính thức tại UEFA. Đây có thể xem là điểm tựa tinh thần hiếm hoi cho Liverpool trước chuyến làm khách đầy giông bão tại Paris.

Với phong độ hiện tại, PSG rõ ràng được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, trong một trận đấu knock-out đỉnh cao, Liverpool vẫn có thể tạo nên bất ngờ nếu tìm lại được bản lĩnh vốn có của mình.

